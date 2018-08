OneRepublic : Connection, le clip enfin dévoilé

Il y près de deux mois, OneRepublic nous gratifiait d'un tout nouveau single taillé pour la saison estivale. Il aura donc fallu s'armer de patience pour découvrir le clip qui l'accompagne, tourné au The Oculus à New York.

Connection est un titre estivale, parfait pour les longues journées d'été mais c'est aussi un véritable cri d'alerte. Eh oui, Ryan Tedder est ici en quête de connexion humaine. On ne va pas se mentir, de nos jours il est plus difficile de se connecter -humainement parlant, aux autres. L'ère du digital bonjour ! Le groupe pointerait-il du doigt cette société pressée qui n'accorde plus assez de temps aux relations humaines ? En tout cas, le clip le laisse entendre. Tedder, solitaire, en quête de connexion se perd au milieu d'une masse de jeunes cadres, plus préoccupés par leur écran que ce qu'ils ont autour d'eux. Le leader du groupe passe inaperçu jusqu'à ce qu'il croise le regard de la danseuse, elle aussi, tentant d'attirer l'attention. On passe alors du noir et blanc, monochrome, à une palette de couleurs. Comme quoi, il ne faut pas perdre espoir !

Ryan Tedder est adepte des messages subtils et n'a pas peur de s'engager. En témoigne sa performance avec Logic lors des MTV VMA's sur le titre One Day.