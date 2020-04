One World Together At Home, revivez le concert spectaculaire organisé par Lady Gaga (VIDEO)

Lady Gaga a pris l'initiative d'organiser le plus grand concert du monde afin de récolter des fonds qui permettront de lutter contre l'épidémie de Coronavirus. Au programme, plus de 8 heures de concert, animées par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel mais aussi Stephen Colbert - qui, on le rappelle, sont les animateurs les plus célèbres des Etats-Unis. Avec un line up spectaculaire (Christine & The Queens, Angèle, Les Rolling Stones, Paul McCartney, Taylor Swift, Shawn Mendes ou encore Céline Dion), le show a permis de récolter près de 127, 9 millions de dollars.

Revivez le concert !

Angèle nous a offert une version épurée de Balance Ton Quoi tandis que Christine & The Queens, elle, a joué People, I've Been Sad. De son côté, Billie Eilish a joué Sunny alors qu'Elton John a interprété I'm Stand Standing.