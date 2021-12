One Night With Adele, retrouvez le concert évènement le 3 décembre sur TMC

C'était l'un des plus grands évènements de la sphère musicale internationale : après des années d'absence, Adele a célébré son retour son scène avec un concert évènement diffusé sur CBS. One Night With Adele a rassemblé de nombreuses personnalités et fut l'occasion pour la star britannique de présenter son nouvel album 30 (disponible depuis le 19 novembre). Au programme, des morceaux tels que Easy On Me (single phare de l'opus), des classiques tels que Skyfall ou encore Rolling in the Deep mais aussi quelques titres issu de son nouvel opus - encore jamais joué en live.

La bonne nouvelle pour les fans français, c'est que le live évènement sera diffusé le vendredi 3 décembre à 21h15 sur TMC. Si vous ne pouvez pas en être cette semaine, pas de panique ! TF1 diffusera à son tour le concert le 14 décembre à 23h45.

Adele, qui vient tout juste d'annoncer sa résidence à Las Vegas nous promet ainsi une soirée pleine d'émotion.