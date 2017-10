One Direction : Zayn, Niall Horan et Liam Payne partagent un record en solo

L'union fait la force, mais pas forcément tout le temps ! Depuis leur pause officielle, les membres de One Direction connaissent un succès plutôt équivalent en solo. Que ça soit Zayn qui a quitté le groupe en 2015, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan et Louis Tomlinson, ils ont tous fait un bon bout de chemin chacun de leur côté. Et aujourd'hui, Billboard informe les fans que Zayn, Niall et Liam partagent un record en commun dans le classement Pop Songs aux Etats-Unis. Quel record exactement ? One Direction devient le premier groupe de l'histoire à avoir trois membres en solo qui se sont classés numéro 1 grâce à un de leurs singles au classement Pop Songs du Billboard.

En effet, Liam Payne vient de décrocher son numéro 1 dans le classement Pop Songs grâce à son tube "Strip That Down" en duo avec Quavo. Quelques jours avant c'était Niall Horan qui occupait cette place avec le super "Slow Hands". Enfin, Zayn avait lui aussi réussi à se placer à la première place du Pop Songs en mai 2016 avec son hit planétaire "Pillowtalk". Une première dans toute l'histoire des boys band et girls band ! Bravo à eux, et qu'ils n'hésitent pas à se reformer un jour même si on adore le dernier single de Zayn en featuring avec Sia : "Dusk Till Dawn".