Il y a des destins qui semblent déjà tout tracés... Il y a sept ans, le 23 juillet 2010, les One Direction naissaient devant des milliers de téléspectateurs anglais dans le télé-crochet The X Factor. Et pourtant à l'époque, personne ne se doutait (à part Simon Cowell ?) du phénomène qu'allaient devenir les cinq garçons de ce boys band monté de toute pièce. Eh oui, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Style et Niall Horan étaient encore de parfaits anonymes tentant leur chance dans l'industrie du disque ! Leur premier single, "What Makes You Beautiful", aura suffi à déchaîner les passions pendant les années qui ont suivi jusqu'au départ officiel de Zayn (2015) et une pause indéterminée (2016). À l'occasion des sept ans de la création du groupe, Virgin Radio vous propose un focus sur chaque membre des 1D pour voir où il en sont en 2017 !

Zayn Malik

Après son départ des One Direction en 2015, Zayn n'a pas traîné pour enregistrer son excellent premier album solo : Mind of Mine. Aidé par Malay (Frank Ocean, John Legend, Alicia Keys...) à la production, le chanteur a rencontré un beau succès planétaire avec des titres comme "PillowTalk" et "Like I Would". Son truc à lui c'est la pop-R&B-soul ! Plus récemment, Zayn a sorti un nouveau single "Still Got Time", sans oublier bien sûr le tube "I Don't Wanna Live Forever" avec Taylor Swift. Forcément, on attend la suite avec impatience.

Harry Styles

Le rockeur du groupe a tenu toutes ses promesses en 2017 avec un premier album éponyme sur lequel on retrouve le hit "Signs Of The Time". Déjà comparé à Bowie, Lennon et Cohen, Harry Styles a pris un virage musical assez brutal, mais les Directioners le suivent toujours avec autant de passion !

Niall Horan

Peut-être le membre le plus sous-estimé des One Direction, Niall Horan a pourtant de sérieux atouts pour lancer sa carrière solo ! Ses deux titres "This Town" et "Slow Hands" sont très addictifs, avec leur petit côté Ed Sheeran. Et si c'était lui la future grande star du Royaume-Uni ? En attendant de le savoir, revoyez ce qui lui manque le plus de sa période avec les One Direction.

Liam Payne

De passage en show privé pour Virgin Radio récemment, Liam Payne se défend très bien lui aussi. Entre "Strip That Down" et "Get Low" en duo avec Zedd, le chanteur devrait livrer son premier album solo avant la fin 2017. Et on s'attend à être surpris ! On mise évidemment sur lui.

Louis Tomlinson

Celui qui doit toujours faire ses preuves. Après une premier single passé inaperçu, Louis Tomlinson a la lourde tâche d'être le dernier membre des 1D à avoir présenté sa musique en solo. Cherche-t-il encore sa direction musicale ? Les fans peuvent encore être surpris s'il change radicalement d'image. Et on aime bien son nouveau titre "Back To You" avec Bebe Rexha. On y croit !