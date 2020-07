One Direction : Un site et un documentaire inédit pour marquer les 10 ans du groupe

L'anniversaire approche ! Le 23 juillet 2020, les One Direction fêteront leurs 10 ans. Pour rappel, avant de cartonner en solo, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne (et Zayn Malik) ont formé l'un des boysbands les plus puissants - au coude à coude avec les Beatles. Si la pause annoncée par la formation a brisé le coeur de nombreux fans, tous n'espèrent qu'une chose : une surprise qui marquerait cet anniversaire si symbolique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été entendus.

Celebrate 10 incredible years of @onedirection this month! ????????There will be a ‘10 Years of One Direction’ anniversary website, a brand new anniversary celebration video for @YouTube, reformatted EPs and steaming partner activations.All details here:https://t.co/PTqmUUlcTY — Simon Jones (@simonjonespr) July 15, 2020

Simon Jones (porte-parole du groupe) a ainsi dévoilé un communique qui annonce quelques célébrations. On attend ainsi un site internet des 1D flambant neuf, un documentaire inédit retraçant ces dix années de carrière mais aussi quelques playlists : «Le site internet spécialement conçu pour les ‘’10 ans des One Directions’’ sera une expérience immersive et interactive excitante pour les fans. Il prendra la forme d’une frise chronologique retraçant l’histoire du groupe, depuis sa première audition jusqu’au début de sa séparation. On y trouvera des archives des clips, des illustrations, des performances télé, des coulisses et des contenus rarement vus… Tout ça dans un seul et même endroit.»

Aussi, le 23 juillet prochain, il faudra être sur Youtube : «La vidéo comprendra les temps forts de la carrière du groupe, depuis sa formation dans X Factor jusqu’à la sortie du single ‘’History’’, avec des clips, performances et des coulisses prises sur le vif. Et on retrouvera bien sûr la relation spéciale que les chanteurs ont avec leurs fans.»

Joli programme, donc.