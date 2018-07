One Direction : un retour pour décembre 2020 ?

Voilà près de trois ans que les garçons se sont mis en pause. On pensait que celle ci durerait jusqu'à la fin des temps et pourtant, il se pourrait bien que nos lascars anglais reviennent en tant que One Direction. Une bonne nouvelle ? Si on veut, oui.

La rumeur d'un possible retour affole les fans. Et on peut comprendre vu l'enthousiasme de ces derniers à chaque apparition du groupe. Une véritable vague de folie. Force est d'admettre qu'ils ont investi le marché de la musique d'un coup de fouet en remettant au goût du jour le concept poussiéreux de boys band. Avec pas moins de 50 millions d'albums vendus, les garçons donnent torts à tous leur réfractaires. Les interprètes de Kiss You, Story Of My Life ou encore Little Things ont donc conquis à la fois les bacs et les ados du monde entier. Un tour de force pour lequel on leur tire notre chapeau ! En 2015, l'aventure prend fin après leur quatrième album Four et surtout le départ de Zayn Malik pour des raisons sur lesquelles ont ne s'attardera pas. Une pause bien méritée qui permettra aux quatre membres restants de se focaliser sur leur carrière solo. Et le must, c'est que ça fonctionne plutôt bien pour les loustiques !

MAIS... les fans du groupe sont loin de voir dans cette pause une séparation définitive. Ils ont encore espoir de les voir de nouveau réunis et fouler la scène comme au bon vieux temps. Oui, eh bien, on leur en voudra pas. Les Directionners sont très actifs sur les réseaux sociaux et les langues parlent. Notamment concernant une étrange date programmée au Etihad Stadium -prévue pour décembre 2020, de Melbourne et annoncée par Ticketmaster Australia. Comment ?!!! One Direction de retour ? Une annonce qui survient pour l'anniversaire du huitième anniversaire du groupe et qui marquerait en décembre 2020, le dixième. Spéculation intéressante... Liam, Niall, Harry et Louis n'ont rien confirmé donc pour le moment, on reste un peu sceptique en restant toutefois ouverts à l'éventualité d'un retour imminent.