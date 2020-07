One Direction : Que prévoit le groupe pour fêter ses 10 ans ?

Dans quelques jours, les One Direction fêteront leurs 10 ans d'existence ! Devenu un véritable phénomène dans le monde entier, le boys band composé de Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik et Louis Tomlinson aura marqué toute une génération de fans. Très actif avant sa séparation en 2015, le groupe publiera pas moins de cinq albums - Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four et Made in the A.M. - qui se classeront tous en première place. Aujourd'hui, alors que ses membres entament les uns après les autres une carrière en solo, One Direction aurait tout de même réserver quelques surprises à l'occasion de l'anniversaire de leur première décennie.

Celebrate 10 incredible years of @onedirection this month! ????????There will be a ‘10 Years of One Direction’ anniversary website, a brand new anniversary celebration video for @YouTube, reformatted EPs and steaming partner activations.All details here:https://t.co/PTqmUUlcTY — Simon Jones (@simonjonespr) July 15, 2020

En effet, comme le dévoile Simon Jones, porte-parole du groupe, plusieurs exclusivités sont attendues pour le 23 juillet prochain. Au programme : les One Direction auront droit à un tout nouveau site internet ainsi qu'une vidéo inédite sur leurs dix années de carrière. Enfin, des playlists interactives devraient également être mises en place afin de renvoyer les auditeurs vers les plateformes de musique à la demande. Concernant le petit documentaire, quelques explications ont été données aux fans : "Le site internet spécialement conçu pour les ‘'10 ans des One Directions’ sera une expérience immersive et interactive excitante pour les fans. Il prendra la forme d’une frise chronologique retraçant l’histoire du groupe, depuis sa première audition jusqu’au début de sa séparation. On y trouvera des archives des clips, des illustrations, des performances télé, des coulisses et des contenus rarement vus… Tout ça dans un seul et même endroit." Autant dire du pain béni pour les amateurs du groupe qui pourront ainsi se replonger dans les archives de leurs idoles. Quant à l'idée d'une reformation du groupe, il semblerait que personne ne soit prêt à reprendre du service dans l'immédiat.