Niall Horan va-t-il bientôt faire ses preuves ? Depuis qu'ils ont officialisé leur pause en 2016, les membres des One Direction sont tous partis vers des horizons différents. Zayn a eu le succès espéré avec un premier album R&B et il continue de faire des étincelles avec "Still Got Time", Harry Styles suit les traces de légendes du rock comme les Rolling Stones, Liam Payne qui sera bientôt à Paris pour un show privé Virgin Radio officie entre pop et R&B et Louis Tomlinson semble se diriger vers de l'électro-pop. Et Niall Horan dans tout ça ? Après la sortie des très bons singles"This Town" et "Slow Hands", l'arrivée de son premier album se précise.

Quand sortira le premier effort de Niall Horan ? Dans une nouvelle interview, le chanteur britannique confie que le disque sera prêt aux alentours du mois d'octobre, au plus tard en novembre. Et depuis quelques heures, il se murmure sur les réseaux sociaux que la date du 20 octobre 2017 serait celle de la sortie de son premier album ! On croise les doigts pour que ça soit le cas ! À quoi ça ressemblera ? Niall explique : ""Slow Hands" est probablement l'intrus sur l'album, mais le reste est assez calme, avec des guitares et des trucs mid-tempo". Vivement la fin de l'année !