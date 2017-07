La pause des One Direction... On s'en souvient comme si c'était hier. Si Zayn a quitté le navire pour de bon en 2017, ses anciens camarades Harry Styles qui sera bientôt à Paris, Liam Payne, Louis Tomlinson et Niall Horan sont simplement en "break", le temps de voler de leurs propres ailes ou autrement dit : en solo. Malgré le joli succès auquel les garçons goûtent ces derniers mois chacun de leur côté, Niall Horan est pris de nostalgie en pensant aux beaux jours des 1D dans une nouvelle interview accordée au site suédois Frida. Quelle est la chose qui lui manque le plus depuis la séparation temporaire du boys band ? La réponse en dessous !

"Les rires, les rires constants. Tous les jours. C'était comme aller à l'école. On était les quatre durs-à-cuire au fond de la classe. C'est probablement la chose qui me manque le plus", explique Niall Horan au sujet des ses amis dont il est toujours très proches. Il ne faut pas perdre espoir quant à une future réunion des One Direction, on est sûrs qu'après l'exploitation de leur album, Niall, Liam, Harry et Louis se réuniront pour enregistrer de nouvelles chansons ! Et pour l'instant c'est d'ailleurs Niall qui suit les pas de Zayn et Harry avec son premier album solo prévu pour bientôt.