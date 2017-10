One Direction : Niall Horan réussit un exploit là où Zayn, Harry, Liam et Louis ont échoué

D'une semaine à l'autre, les choses peuvent complètement changer ! Alors que la précédente Zayn, Niall Horan et Liam Payne partageaient un même record en solo, cette semaine c'est toujours Niall Horan qui se démarque cette fois de ses anciens camarades des One Direction. En effet, grâce à son tube "Slow Hands" le chanteur britannique est numéro 1 au classement Adult Pop Songs du Billboard, un exploit que Zayn, Harry Styles, Liam Payne ou Louis Tomlinson n'ont pas réalisé depuis le lancement de leur carrière solo. "Slow Hands" passe cette semaine de la 2 ème à la 1ère place du classement.

Niall Horan peut se féliciter d'être le seul membre des One Direction à avoir atteint le sommet du classement. À l'époque où le groupe était toujours soudé, les 1D avaient eux aussi décroché un numéro 1 au Adult Pop Songs avec le single "Story of My Life". Le seul membre qui s'est rapproché de la première place est Zayn, avec son tube "I Don't Wanna Live Forever" (2 ème place) en collaboration avec Taylor Swift. En tout cas, bravo à Niall ! On a hâte d'entendre son premier album Flicker qui sera disponible le 20 octobre 2017. En attendant, revoyez pourquoi le premier concert des One Direction était le pire cauchemar de sa vie.