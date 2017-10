One Direction : Niall Horan pense que le groupe a encore des comptes à rendre

Décidément, même s'ils ont tous lancé leur carrière solo, Harry Styles, Zayn, Liam Payne, Louis Tomlinson et Niall Horan ne peuvent pas faire un geste sans qu'on leur parle du groupe qui les a révélés au monde : One Direction. Après qu'Harry Styles a révélé qu'il est à l'origine du nom du boys band, c'est désormais au tour de son ami Niall Horan de parler des 1D. En effet, pour promouvoir son premier album Flicker qui est disponible depuis ce week-end, le chanteur britannique a assuré une série d'interviews pour de nombreux médias à travers le monde. Derrière la caméra de 60 Minutes Australia, Niall a fait face à une question plutôt intéressante au sujet des One Direction.

8.30 SUNDAY on #60Mins | One-on-one with @NiallOfficial! On life, love & an EXCLUSIVE glimpse behind the scenes of his new direction. pic.twitter.com/HenkZefUjb — 60 Minutes Australia (@60Mins) 18 octobre 2017

Pendant son interview pour l'émission australienne, Allison Langdon a posé plusieurs questions à Niall au sujet de sa vie amoureuse et de son premier album Flicker, un concentré de pop-folk efficace. Mais la journaliste n'a pas non plus oublié, en coulisses, d'aborder une possible reformation des One Direction : "Si les 1D t'appellent demain, est-ce que tu enverrais tout balader et reviendrais en arrière ?". Hésitant, Niall Horan a fini par répondre : "Il y a de toute évidence des comptes à rendre (ndlr : pour les One Direction), nous savons tous ça." Tout comme nous, Niall sait donc très bien que les 1D ont encore des choses à accomplir ensemble. Il ne reste plus qu'à s'armer de patience avant leur retour !