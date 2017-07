Les fans des One Direction ne sont peut-être pas encore prêts pour ça. Pendant que Niall Horan révélait récemment ce qui lui manque le plus dans One Direction, un autre membre du groupe est en train de lancer sa carrière solo. Il s'agit de... Louis Tomlinson ! Après avoir rencontré un succès mitigé avec son premier single "Just Hold On" en collaboration avec le DJ Steve Aoki, le chanteur britannique est prêt à passer la vitesse supérieure. Quelle est la meilleure façon pour lui de s'affirmer en solo ? Faire oublier les 1D. Et Louis Tomlinson semble plus que jamais sur le point de casser son image de gendre idéal avec son prochain single "Back To You" dont on vous propose un extrait tout de suite !

En duo avec Bebe Rexha, "Back To You" devrait marquer un tournant dans la carrière du jeune homme. Pourquoi cela ? Il suffit d'écouter les paroles dévoilées dans cet extrait du single pour comprendre qu'il veut désormais être pris pour un bad boy : "You stress me out, you kill me / You drag me down, you f**k me up". On n'était vraiment pas prêts ! Avec ce genre de vocabulaire, Louis Tomlinson et Bebe Rexha vont être obligés de marquer " Parental Advisory / Explicit Content" à côté de leur single qui sera disponible en intégralité dès minuit. Verdict dans quelques heures ! En attendant, on suit les pas de Niall Horan qui succède à Zayn et Harry Styles avec sa carrière solo.