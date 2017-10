One Direction : Harry Styles révèle qu'il est à l'origine du nom du groupe

En pleine promo de son premier album solo, dont il a choisi le nouveau single, Harry Styles est logiquement très présent dans les médias. De passage dans l'émission Sunday Morning sur CBS, le chanteur britannique a fait un aveu plutôt surprenant au sujet des One Direction. C'est de lui que vient le nom du boys band qui l'a rendu populaire : "Je sais qu'il ne sont pas là pour défendre quoi que ce soit, mais c'était moi. J'ai pensé que ça sonnait bien. Nous avons cherché des noms pendant un petit moment, and honnêtement je ne sais pas. J'ai proposé celui-là et tout le monde était là "Ouais on aime bien" et c'est resté dans notre esprit, et voilà comment ça s'est fait".

C'est donc grâce à Harry Styles que les One Direction ont adopté ce nom ! Peut-être que sans lui, et qu'avec un autre nom de groupe, les garçons n'auraient pas vendu autant de disques dans le monde. Quelques instants après, l'interprète de "Sign Of The Times" a répondu à des questions à propos des bons moments qu'il a passés au sein du groupe, même s'il n'a jamais été proche de Zayn : "Premièrement, c'est cool car vous n'êtes pas à l'école.", a-t-il déclaré sur le ton de la blague. On croise les doigts pour que boys band se reforme un jour... Avec ou sans Zayn.