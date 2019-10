"One Direction aurait pu me tuer" : Liam Payne se confie (INTERVIEW)

En 2015, les membres de One Direction décidaient de mettre un terme à leur collaboration ! Une décision qu'ils n'estimaient pas définitive mais qui survenait à un moment où chacun avait besoin de se concentrer sur ses propres occupations. Aujourd'hui, alors qu'ils tentent tous (avec plus ou moins de succès) de percer dans la musique ou le cinéma, Liam Payne s'est confié sur son état d'esprit de l'époque et les moments difficiles qu'il a traversé. Invité sur le plateau de l'émission Table Manners with Jessie Ware, le jeune artiste affirme "J'avais vraiment besoin d'arrêter" et précise "Autrement, cela m'aurait tué. J'en suis sûr".

Des propos difficiles mais qui ont le mérite d'être honnêtes de la part de l'interprète de Story of my Life. "

Il n'y a pas de bouton d'arrêt. Vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. C'est pourquoi j'ai perdu le contrôle complet de tout

e cette histoire" ajoute Liam Payne lors de ses confidences. Et même si il ne nie pas le fait de pouvoir se réunir avec ses acolytes dans un futur proche ou lointain, le chanteur admet se sentir bien dans sa vie actuelle. Alors que Harry Styles vient tout juste de sortir un titre, on se dit tout de même qu'on a encore le temps avant une possible réunion de One Direction.