One Direction annonce une surprise pour les 10 ans du groupe (PHOTO)

Le 23 juillet 2020, les One Direction fêteront leurs 10 ans d'existence ! Devenu un véritable phénomène dans le monde entier, le groupe britannique composé de Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik et Louis Tomlinson aura marqué toute une génération de fans. Très actif avant sa séparation en 2015, le Boys band ne dévoilera pas moins de cinq albums - Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four et Made in the A.M. - tous classés en première place des charts. Aujourd'hui, alors que ses membres entament les uns après les autres une carrière en solo, One Direction aurait tout de même réserver quelques surprises à l'occasion de l'anniversaire de leur première décennie. La preuve avec cette publication Instagram - la première depuis mai 2016 - dans laquelle il est indiqué que quelque chose se prépare pour "demain" à savoir le jeudi 23 juillet. Un mystérieux cliché avec le logo du groupe accompagné d'une simple légende qui précise que "Vous et moi avons une longue histoire". Il ne reste donc plus qu'à patienter gentiment... Est-ce que c'est jouable ?