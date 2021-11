One, de U2, est le titre qu'on retrouve dans le Téléphone de Manu !

Pour sa seconde saison, Manu Payet vous accompagne tous les matins sur Virgin Radio ! Un nouveau départ à ne pas rater tous les matins de 6h à 10h et dans lequel vous pouvez retrouver tous les moments que vous adorez. Que ce soit le Ginger Story, Bienvenue chez Clément ou les Jeux du Virgin Tonic, impossible de vous ennuyer pour ce réveil placé sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. Autre rendez-vous dores et déjà devenu immanquable : Dans le téléphone de Manu. Vous ne connaissez pas encore le principe ? C'est tout simple. Chaque matin, Manu Payet nous présente un titre iconique qu'il adore. Après sa diffusion sur nos ondes, vous pouvez retrouver quelques informations sur ce morceau directement depuis notre site VirginRadio.fr !

Pour Rolling Stone, One est une "ballade rayonnante" et la classe en 2010 à la 36e place dans sa liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Rien que ça. Troisième titre de leur septième album Achtung Baby paru en 1991, l'opus s'est écoulé à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde. Un immense succès qui a également profité à la lutte contre le sida puisque le groupe de rock irlandais a décidé de reverser les bénéfices du morceau One à une association. D'ailleurs, selon certains fans, les paroles de la chanson se traduiraient comme une lettre à son père d'un gay séropositif atteint du sida. Encore aujourd'hui, la chanson est l'une des plus connues du répertoire de U2, qui demeure l'un des plus grands groupes de tous les temps.