La saison 7 de Once Upon A Time, dont l'épisode 11 sera diffusé en mars, a été un grand bouleversement pour les fans du show ! Départ de nombreux personnages principaux tels que Emma, Blanche Neige, David ou encore le jeune Henry, mais aussi nouvelle malédiction, nouveaux personnages et bond dans le temps. Comme on dit, c'est un peu beaucoup lorsque l'on passe d'une saison à l'autre... Et pourtant, cette saison 7 se défend plutôt bien, tant par ses nouveaux personnages qui ont rapidement pris leur place et ont fait part de leurs skills, que par la nouvelle storyline qui se fait bien plus intrigante qu'on aurait pu le croire au premier abord. Oui, une nouvelle malédiction, encore une ! Mais il faut plonger dedans et se laisser transporter... Malgré ces changements, une saison 8 est-elle possible ? Le patron de ABC s'est ouvert sur le sujet...

À la période de l'annonce des nouveaux renouvellements, ABC avait annoncé l'année dernière que Once Upon A Time aurait une saison 7 malgré la chute de ses audiences mais qu'elle serait bien différente. La chaîne avait aussi annoncé que cela serait certainement la dernière pour la série. Et pourtant, une suite pourrait bien être possible... Question diffusion, le show est passé du dimanche soir au vendredi soir, espérant ainsi attirer un peu plus de monde à la veille du week-end. Actuellement, la série réunit environ 3,7 millions de téléspectateurs. Un résultat qui n'est pas fou mais qui n'est pas significatif selon le directeur de ABC puisque les replays des épisodes comptent désormais beaucoup dans leurs statistiques ! "Le truc à propos de Once Upon A Time c'est que les résultats ont été un peu plus lents le vendredi soir qu'ils ne l'ont été le dimanche, mais sur les replays, nous avons eu une augmentation de 55 pourcents, cette année a été sur trois supports, donc la fanbase réelle n'a pas vraiment changé (...) C'est plus comme si ils le regardaient beaucoup plus en replay depuis que c'est diffusé le vendredi", a dévoilé Channing Dungey. "Kitsis et Horowitz vont venir pour parler avec nous à propos de ce que nous pourrions faire si nous avions une autre saison, donc je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit le temps que nous n'avons pas eu cette conversation". Il y a donc de l'espoir pour les fans qui valident cette saison 7 totalement rebootée ! En attendant, découvrez les premières informations concernant l'épisode 11 de Once Upon A Time !