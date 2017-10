Plus les semaines passent et plus les séries reprennent peu à peu en cette fin de septembre ! Encore un peu de patience puisque comme Once Upon A Time, de nombreuses séries ne reprennent que début octobre. Heureusement pour les Oncers, il ne reste qu'une petite semaine à attendre ! Encore quelques jours de trop pour les impatients qui ont hâte de découvrir cette ultime saison qui va être bien plus particulière que les autres. Au revoir nos héros habituels de Storybrooke, et bonjour à une toute nouvelle histoire. Heureusement, certains personnages que l'on connaît bien seront bien présents ! Regina, Gold, Hook... De quoi rassurer les fans qui paniquaient à l'idée de ne pas retrouver le cast original. D'ailleurs, les premières infos sur l'ultime saison sont tombées ! Dernière apparition d'Emma, nouveaux personnages, nouvelle vie pour Hook et Regina...

Intitulé "Hyperion Heights", le season premiere de cette saison 7 de Once Upon A Time sera officiellement diffusé le 6 octobre prochain aux USA et dès le lendemain en France. Les premières infos sur ce début de saison ont d'ailleurs été dévoilées, notamment avec un tout premier extrait où on y découvrait Jared S. Gilmore dans la peau de Henry alors qu'il ne devait plus apparaître dans le show ! Alors que nos héros de Storybrooke ont eu pour la majorité une happy ending, le fils de la sauveuse est à la recherche de la sienne mais aussi du but de sa vie. C'est ainsi que commencera cette saison toute particulière ! Un départ avant sa rencontre avec Cendrillon mais aussi le parallèle avec la petite Lucie qui part à la recherche de son père... On se demande bien ce qui a pu se passer entre ces deux situations ! Rendez-vous vendredi prochain sur ABC pour le découvrir...