C'est enfin le grand jour pour les fans de Once Upon A Time ! Hier soir, la série est revenue sur ABC avec son season premiere intitulé "Hyperion Heights" et comme le dévoilait le trailer, Henry allait partir à la recherche de sa propre histoire. On le sait, cette nouvelle saison de Once Upon A Time sera bien différente des précédentes et le début du season premiere l'annonce parfaitement. Une malédiction a enfermé nos héros dans une ville sans magie et ils ont tous oublié qui ils étaient. Mais comment ? On espère en découvrir un peu plus avec ce season premiere ! À la fin de la saison dernière, Emma, Hook, Blanche Neige, David, Regina, Belle, Gold et les autres héros de Storybrooke ont eu leur happy ending, enfin. Mais pour Henry qui est encore jeune, ce dernier est toujours à la recherche de son histoire, de sa destinée. C'est ainsi que l'auteur va quitter sa ville pour partir à l'aventure ! Même si cela ne semble pas vraiment plaire à Regina... C'est donc à moto que Henry part à la recherche de son histoire et on le retrouve quelques années plus tard dans un nouveau royaume.

Ce dernier finit par avoir un accident de moto/carrosse avec Cendrillon... En parallèle, on découvre notre grand Henry, à Seattle dans le temps présent et ce dernier semble bien loin du monde de la magie. Une scène que l'on a découverte lors du season finale, quelqu'un frappe à la porte de l'appartement de Henry et la petite fille prétend s'appeler Lucy et être sa fille... Mais il ne semble pas s'en souvenir ! Que s'est-il donc passé ici ? Si l'on en croit l'histoire de la jeune fille, Lady Tremaine serait la cause de tout ça, cette dernière séparerait les personnes des contes de fées, ce qui serait donc la raison de pourquoi Henry n'est plus avec Cendrillon et pourquoi il ne croit donc pas sa fille. Cette dernière lui demande de venir à Hyperion Heights, ville dans laquelle se trouve apparemment sa mère, mais tout comme Emma lorsque Henry est venu la chercher, ce dernier maintenant grand ne croit pas un mot des histoires magiques de Lucy. Mais la petite a plus d'un tour dans son sac... Elle vole son ordinateur et oblige donc Henry à se rendre à Hyperion Heights afin de le récupérer, lui donnant rendez-vous chez "Roni's". Une fois au point de rendez-vous, c'est ici que l'on découvre la nouvelle Regina, nommée Roni désormais et qui arbore un tout nouveau look ! En pleine discussion, Regina tente de savoir pourquoi il est ici, Henry lui dit alors : "imagine que j'entre ici et te dis que je suis ton fils", ce qui est ironique puisque c'est le cas !

Tâche difficile pour Lucy que d'aider Henry à croire à nouveau...

À Hyperion Heights, on découvre aussi que la mère de Lucy, qui s'appelle désormais Jacinda, est mère célibataire, vivant de petits jobs et toujours sous la pression de sa belle-mère, Victoria Belfrey. Henry et Jacinda se rencontrent enfin, après que Lucy a avoué à sa mère qu'elle avait retrouvé son père et la jeune femme se rend au bar afin de lui rendre son ordinateur. Une rencontre qui semble perturbante pour l'auteur. En parallèle, dans le monde magique, Henry est prêt à aider Cendrillon afin qu'elle puisse trouver son prince mais cette dernière finit par l'assommer et prendre sa moto pour rejoindre le château. Une fois au bal, le jeune auteur retrouve Cendrillon et on découvre alors qu'elle est là pour tuer le prince puisqu'il lui a tout pris et a tué son père. Alors qu'il tente de l'en empêcher, il fait la connaissance de Alice... Alors que Jacinda se confie sur son histoire auprès d'Henry, Victoria fait irruption dans le bar et dévoile à sa belle-fille qu'elle va récupérer Lucy et que la petite vivra désormais chez elle. Elle ne se gêne pas non plus afin de dire à Henry de retourner d'où il vient. Malheureusement pour lui, sa voiture a été volée ! Ce qui va enclencher la rencontre entre Henry et Hook qui est désormais policier. Alors que Henry est prêt à repartir dès qu'il aura retrouvé sa voiture, on apprend que dans ses souvenirs créés par la malédiction, Henry aurait perdu sa famille dans un incendie, sa femme et sa fille. Malgré les efforts de Lucy, le jeune auteur ne croit toujours pas en son histoire...

Lady Trémaine, alias Victoria Belfrey est la grande méchante de cette saison

Dans le monde magique, après avoir charmé le prince, Cendrillon est prête à le tuer ! Mais ce n'est pas elle qui passe à l'acte mais bien sa belle-mère avant d'accuser la jeune femme de l'avoir fait auprès des gardes. Alors que Lucy et Jacinda tentent de s'enfuir de la ville, elles sont malheureusement rapidement rattrapées par Hook et sa demi-soeur présente pour récupérer la petite fille. Dans le monde parallèle, après avoir aidé Cendrillon à s'enfuir du château, Henry lui donne rendez-vous à leur point de rencontre afin de s'enfuir d'ici puisqu'un portail s'ouvrira à minuit. Malheureusement, la jeune femme n'est pas là mais Henry découvre une pantoufle de verre, comme dans le conte. Après l'opération cobra, Henry lance l'opération pantoufle de verre et décide de ne pas prendre le portail ! Du côté de nos héros, alors que Hook a aidé Victoria à retrouver Lucy, elle le fait nommer détective et on découvre que son partenaire ne sera tout autre que... Gold ! En retrouvant Lucy, la demi-soeur de Jacinda a demandé à l'officier de détruire le livre de contes de la petite mais une chose semble avoir changé quelque chose chez ce dernier en ouvrant ce dernier... Une photo d'Emma ! Des souvenirs reviennent-ils à l'ancien pirate ? Ce n'est pas tout, l'épisode se termine sur Henry qui retrouve l'inspiration pour son livre, Roni qui refuse de laisser son bar à Victoria et Jacinda qui semble retrouver l'espoir ! Ce premier épisode reste encore plein de mystères mais il pose très bien la situation, donnant envie de découvrir le second épisode avec envie qui pourrait bien contenir la dernière apparition d'Emma... Mais pour ça, il faudra attendre la semaine prochaine avant de le découvrir sur ABC !