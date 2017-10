Once Upon A Time is back ! Après plusieurs mois d'attente, les Oncers seront au rendez-vous ce soir... La saison 7 de Once Upon A Time débarque sur ABC. Une ultime saison qui a été annoncée bien différente dès la fin de la précédente. De quoi clôturer l'histoire de nos héros d'une autre façon. Au revoir, Emma, Blanche, David, Henry, bonjour le Henry adulte, Cendrillon, Tiana, Raiponce, Alice et bien d'autres nouveaux personnages mais aussi anciens personnages que nous redécouvrirons ! On le sait déjà, Emma viendra faire une dernière apparition comme promis dans cette saison, tout comme le jeune Henry le temps d'une scène season premiere... Découvrez vite le trailer et un petit extrait de "Hyperion Heights" qui sera diffusé ce soir !

Avec le retour de Once Upon A Time, les premières informations sur "Hyperion Heights" ont été dévoilées pour les plus curieux. Au début interprété par Jared S. Gilmore puis Andrew J. West, Henry partira à la recherche de sa destinée bien loin de Storybrooke alors que les héros de la ville ont eu leur happy ending. On sait aussi que Regina, Hook et Gold seront toujours de la partie, mais que leur vie sera totalement différente... Tout comme leurs noms ! Un gros changement est donc à venir et on a hâte de le découvrir mais surtout de comprendre ce qu'il a pu se passer pour qu'un tel bouleversement se produise. On a aussi hâte de découvrir la petite Lucy et son histoire dans cette toute nouvelle saison. Rendez-vous ce soir sur ABC !