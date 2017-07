Un week-end magique dans un endroit parfait pour une convention Once Upon A Time ! Il y a deux semaines, les fans de la série ont eu la chance de rencontrer une partie des acteurs de la série à Disneyland Paris lors de la The Happy Ending Convention par People Convention ! Vous pouvez notamment retrouver les confessions du cast sur les anecdotes de tournage, Harry Potter ou encore de petites histoires insolites.. Lana Parrilla, Robert Carlyle, Michael Raymond James, Kristin Bauer, Robbie Kay, Beverley Elliott ou encore Giles Matthey, Rebecca Mader et Emilie De Ravin étaient présents. De quoi ravir les fans, mais pas seulement... Sean Maguire était lui aussi de la partie ! L'interprète de Robin Hood s'est confié sur son expérience dans la série, ses meilleurs souvenirs mais aussi sa playlist du moment ! Découvrez notre interview de Sean Maguire...

VirginRadio.fr : Comment vas-tu Sean ? Es-tu content d’être de retour à Paris ?

Sean Maguire : Je vais bien, merci ! Ma femme et moi sommes arrivés mercredi, je crois. Je suis un peu décalé désolé ! Ma sœur et son mari sont arrivés hier et nous ont rejoint, on a passé la journée au parc avec leurs enfants. C’était génial, mais tellement fatigant. Courir après les enfants, avoir toujours un œil sur eux tout ça mais vraiment super cool.

VirginRadio.fr : Comment c’était de jouer un Robin totalement différent de ce qu’on avait connu avant dans cette saison ? Ce n’était pas trop dur pour toi ?

Sean Maguire : C’est vrai que j’ai joué une version différente du même personnage, mais c’était très intéressant. Ce que je ressens par rapport au Robin original, j’aime beaucoup le personnage, mais je voulais que Robin s’impose plus, d’être plus fort. Avec l’autre version, il était beaucoup plus… Il avait beaucoup plus de, "boules", si on peut dire. Ce genre de personnage a plus de force dans leurs manières, ils s’imposent plus et sont plus impliqués, ils ne sont pas seulement des personnages gentils. Être gentil, c’est bien. Mais il faut avouer que c’est un peu ennuyant parfois. Les méchants s’amusent toujours plus.

VirginRadio.fr : Que penses-tu de l’happy ending de l’autre version de Robin et de l’Evil Queen ?

Sean Maguire : Je dois avouer que je ne l’ai pas vu en réalité… Je suis venu pour la filmer mais malheureusement, j’étais dans un autre projet du coup, je suis venu, je suis reparti mais je n’ai pas vu le résultat final. Mais je suis heureux si les fans sont heureux. Pour nous, c’est notre travail. On vient, on le fait. Ce n’est pas que nous n'avons pas la même passion mais on gère ça de façon différente. Les fans sont si investis, ils veulent ce personnage comme ci ou comme ça. Alors que nous, on apprend notre texte et "aller on y va". Je vois leur réaction quand Robin est mort. J’étais très heureux de voir ça parce que j’étais déçu, pour moi-même, parce que j’adorais jouer dans la série, parce que le personnage est mort mais j’étais encore plus déçu pour les fans qui sont émotionnellement investis, dans l’happy ending de Regina et Robin, qu’on leur enlève ça. Tellement de gens étaient en colère contre moi. "Pourquoi ?", "Pourquoi tu es mort ?". Mais je n’avais rien à dire, ce n’est pas moi qui écris la série. Et après les producteurs étaient en colère contre moi parce que j’essayais de défendre le point de vue des fans. Ce qui était adorable, c’est la réponse forte des fans. Tellement forte que les producteurs ont dit "Okay, on va le ramener". Il y a eu tellement de tweets, des milliers en mode "Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi". C’est génial pour moi de voir le pouvoir des réseaux sociaux et des fans quand ils veulent quelque chose. Et quand ils m’ont dit que Robin allait revenir, ils me disaient "Non, non, ce n’est pas à cause des fans, nous l’avons décidé". Et j’étais, "si, si, si, c’est à cause des fans ! Je l’ai vu, vous avez vu qu’ils n’étaient pas heureux de la façon dont est mort Robin". J’étais vraiment très honoré par ça, la façon dont les fans se sont battus pour que je puisse revenir et jouer.

VirginRadio.fr : Quelle a été ta première impression quand tu as découvert le cast de la série et ton personnage ?

Sean Maguire : C’est comme le premier jour d’école tu sais. Tu veux que tout se passe bien et que tu ne foires pas tout. C’est drôle parce que Michael Raymond James et moi, nous sommes devenus vraiment proches, on vit à 10 minutes l’un de l’autre, nos enfants jouent ensemble, nos femmes sont bonnes amies, il est le premier avec Jamie Chung avec qui j’ai travaillé le premier jour. Et il y a ce truc entre nous, on s’est regardé et on a dit "Huum, je crois qu’on va être de bons amis". Et nous le sommes devenus. Et le premier jour, Lana est venue se présenter, c’était adorable. C’est vraiment un cast génial, beaucoup d’entre eux sont devenus maintenant des amis proches, ce n’est pas souvent que cela arrive dans une série. Tu te retrouves souvent avec un ami proche du cast, mais pas un cast entier qui devient une famille. Ce n’est pas commun et dans le bon sens du terme.

VirginRadio.fr : Quel est ton meilleur souvenir sur le tournage ?

Sean Maguire : Mmh, c’est dur. Je pense que tourner sur le lieu où est tournée la partie Storybrooke, au début de la saison, c’est l’été, il fait beau, il fait chaud, les fans peuvent venir et regarder dans les rues, c’est comme faire du théâtre de rue. Je me rappelle qu’une fois, Lana, Colin et moi, on jouait avec les fans, on faisait des vagues, c’était amusant. C’est un métier génial tu sais, les fans sont heureux, nous sommes heureux. On fait une série géniale où les gens peuvent s’échapper, et je me rappelle m’être dit après ça "c’est vraiment un métier génial que je fais".

VirginRadio.fr : Quel est l’endroit le plus étrange où tu as répété ton personnage et ton texte ?

Sean Maguire : Il y a tellement d’endroits étranges sur le tournage, c’est Once Upon A Time ! Donc je dirais… Sur le sommet d’une montagne, à 2 heures du matin, il pleuvait, l’équipe n’en pouvait plus. L’opposé du set que j’ai décrit précédemment avec les fans, les vagues, le soleil…Et quand tu sors ça de son contexte, tu te dis, "ouais, c’est une façon de faire étrange quand même". Tu te dis que c’est dingue, mais c’est fun.

VirginRadio.fr : Peux-tu me décrire ton expérience dans Once Upon A Time en trois mots ?

Sean Maguire : C’était fun.

VirginRadio.fr : Quelle chanson pourrait décrire ton expérience dans Once Upon A Time ?

Sean Maguire : "Time Of Your Life" de Green Day. C’est étrange parce que, dans un sens cette chanson me donne l’impression de dire "bon vent" à mon aventure et en même temps, que c’était l’expérience de ma vie. C’est une balance entre les deux, je pense que c’est la chanson parfaite pour ça.

VirginRadio.fr : Quelle est ta chanson du moment ?

Sean Maguire : J’adore les chansons de La La Land en ce moment et "Shape Of You" par Ed Sheeran.