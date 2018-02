Once Upon A Time fera son grand retour le 2 mars prochain après sa pause hivernale de plusieurs semaines pour ces derniers épisodes puisque la série va s'arrêter officiellement, donc encore un tout petit peu de patience ! Le Winter Finale a laissé les fans avec de nombreuses questions sans réponses mais surtout face à un dilemme presque impossible à résoudre tant pour Regina que pour les téléspectateurs... Qui faut-il sauver ? Lucy ou Henry ? Est-il possible de sauver tout le monde ? Il faudra attendre encore un peu pour le savoir même si le choix semble impossible. On n'imagine pas Once Upon A Time sans l'un de ces deux personnages ! La seconde partie de saison s'annonce déjà haute en couleur, notamment avec le coven dirigé par Gothel qui va sans aucun doute faire de nombreux dégâts. Mais parmi cette guerre, l'amour sera aussi dans l'air...

L'amour sera au rendez-vous pour Zelena et Tiana puisque les acteurs du Prince Naveen et de Chad ont enfin été castés ! Mais elles ne seront pas les seules à vivre une jolie histoire... Si l'on en croit les dires de l'un des showrunners de la série, Regina va elle aussi trouver l'amour : "C’est dur de teaser parce que l’audience va réagir de la façon dont ils réagissent habituellement. Nous sommes excités à propos de l’alchimie que nous avons vu dans l’intrigue qui grossit et de cette relation. On va l’explorer dans la seconde partie de la saison. Nous ne voulons pas vraiment en dire beaucoup sur ce qu’il y a en ce moment". Mais qui cela pourrait être ? Chez les fans, leurs coeurs penchent pour Hook, ou plutôt sa version Hyperion Heights. Il faudra attendre quelques semaines pour en apprendre un peu plus sur ce sujet...