Once Upon A Time saison 7 : Episode 5, des beignets, des grenouilles et du vaudou dans Greenbacks (recap)

La semaine dernière, il nous fallait faire nos adieux à Belle dans Beauty. Mais cette fois, cap sur Hyperion Heights ! Victoria est déterminée à mener la vie dure à Jacinda et Sabine en augmentant leur loyer - charmant. Mais Sabine, qui a plus d'un tour dans son sac, décide de se lancer dans la confection de beignets : ses beignets sont excellents, pourquoi ne les vendrait-elle pas ? Inspirée par Lucy, Sabine se met au travail (entraînant avec elle Jacinda). De son côté, Rogers (ou faux Hook, pour les puristes) poursuit son enquête. Regina, elle, s'inquiète pour Henry qui semble faire un peu trop confiance à Ivy.

Dans le monde magique, la princesse Tiana est désemparée : faute d'argent, sa mère organise une vente aux enchères afin de leur permettre de garder leur château. Bien sûr, la princesse a bien du mal à regarder des étrangers faire leur marché au milieu de leurs biens -surtout lorsqu'il s'agit des effets personnels de son père. Tiana n'imaginait pas sa vie ainsi : elle rêvait de romance mais malheureusement, elle en est bien loin. Parce qu'elle ne se laisse pas abattre, elle décide de se mettre à la recherche d'un prince qui soit aussi courageux que son père. Voilà comment elle se retrouve chez un sorcier vaudou peu recommandable...

A Hyperion Heights, Ivy est fatiguée du peu de considération de sa mère... voilà comment elle décide d'aider Henry. Regina intercepte son message, profitant de son absence. Au poste de police, Rogers est intrigué par un prisonnier : son tatouage est identique à l'un des dessins qui lui servent dans son enquête concernant Eloise Gardener. Ni une ni deux, il décide de creuser un peu.L'homme joue l'innocent mais ne manque pas de mettre Rogers en garde. Plus tard, on le verra téléphoner : "Quelqu'un recherche la fille", dira t-il. Du côté de Jacinda et Sabine, l'affaire des beignets se porte bien... jusqu'à ce qu'elle retrouve la cuisine en feu.

Victoria, grande méchante de Hyperion Heights

Après sa visite au sorcier, Tiana trouve son prince... ou presque. Elle rencontre Marius qui, un peu plus tard tentera de voler la médaille de son père. Là, le prince est bien obligé de lui avouer la vérité : s'il apporte la médaille à Facilier, alors il pourra de nouveau être avec son véritable amour (transformé en grenouille). Tiana apporte la médaille elle-même mais les choses tournent mal. Heureusement, elle se défend et s'en tire. Lorsqu'elle apporte la grenouille à Marius, ce dernier embrasse la grenouille... pour mieux se transformer lui-même.

Rogers trouvera t-il Eloise Gardener ? Tiana trouvera t-elle son prince ? Réponse sur ABC dans un nouvel épisode de One Upon a Time !