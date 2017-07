Un week-end qu'il ne fallait absolument pas manquer pour les grands fans de Once Upon A Time ! Les 17 et 18 juin dernier, une convention intitulée "The Happy Ending Convention" par People Convention a eu lieu dans un endroit parfait pour coller avec la série... Disneyland Paris ! C'est dans l'hôtel Newport Bay Club exactement que s'est déroulé l'événement que beaucoup de fans attendaient avec impatience. Si Giles Matthey, dont vous pouvez découvrir notre interview, était là, il n'était évidemment pas seul ! Lana Parrilla, Robert Carlyle, Michael Raymond James, Kristin Bauer, Robbie Kay, Beverley Elliott ou encore Emilie De Ravin étaient eux aussi présents ! Mais pas que... L'interprète de Zelena, Rebecca Mader, était elle aussi de la partie. Alors qu'elle ne sera normalement pas présente dans l'ultime saison, l'actrice est revenue sur l'happy ending de la "Wicked Witch" ou encore son expérience pour l'épisode musical... Découvrez vite notre interview !

Virgin Radio : Bon retour à Paris Rebecca ! Qu’est-ce que ça te fait d’être de retour ici ?

Rebecca Mader : J’étais à Londres pour voir ma famille et je suis arrivée à Paris hier, je n’ai pas encore eu le temps de faire Disneyland Paris mais on a dîné dans le centre de Paris hier soir. Ça fait tellement de bien d’être de retour ! Je suis contente d’être de retour à Paris, c’est comme ma deuxième maison.

Virgin Radio : Es-tu contente de la "Happy Ending" de Zelena ? Elle a finalement trouvé son bonheur dans la famille, mais pas vraiment l'amour.

Rebecca Mader : Elle n’a pas trouvé l’amour mais je pense qu’il y a plus derrière ça. Beaucoup plus qui doit être dit. Je pense que c’était une "Happy Ending" presque complète pour elle. Je pense que ça serait bien pour elle, les hommes c’est bien et tout mais, il faut qu’elle récupère sa magie ! Les hommes viennent et repartent, la magie est censée être pour toujours. Je voudrais donc que ma magie revienne et après seulement, je trouverais quelqu’un d’autre à embrasser, et ravoir un bébé et Regina aussi. Blablabla, voilà ma fin parfaite !

Virgin Radio : Comment c’était pour toi de chanter dans l’épisode musical ? C’est vraiment différent que d’être acteur et peut-être nouveau pour toi ?

Rebecca Mader : L'épisode musical est l'une des meilleures choses que j'ai pu faire dans ma vie, vraiment. J'étais vraiment heureuse. Au début, je ne devais pas être dedans. Puis ils m'ont demandé d'être dedans. Et j'ai vraiment toujours voulu chanter, depuis que je suis toute petite. C'était un rêve pour moi de le faire, je pensais ne jamais en avoir l'opportunité, de façon professionnelle. Et du coup ils ont écrit ce numéro complètement spectaculaire pour moi. J'étais là "oh mon Dieeeu". J'avais tellement peur. Je me disais, "mais comment je vais faire ça". Donc j'étais très fière de moi-même, j'étais tellement terrifiée. On a bossé vraiment dur là-dessus et je suis vraiment contente du résultat. Je pense que c'est un moment très spécial pour moi, et je vais le chérir toute ma vie. Même ma petite-nièce en est fan, à chaque fois qu'elle me voit elle me dit, "quand est-ce qu'on regarde la vidéo de la chanson de la sorcière ?". Encore et encore et je ne m'en lasse pas.

Virgin Radio : Quelle était ta scène préférée à filmer et la pire ?

Rebecca Mader : La pire, l’épisode où je meurs, l’épisode 20 de la saison 3. Je suis dans une cellule, avec Gold et la cellule, sentais tellement mauvais. Cette scène était épouvantable à tourner. On l’a fait en deux jours. Et bien entendu, ma scène préférée est celle de ma chanson. J’avais un jour rien que pour moi, c’était comme tourner une vidéo pour MTV donc oui, la meilleure scène de toutes.

Virgin Radio : Quel est l’endroit le plus étrange où tu as travaillé ton texte ?

Rebecca Mader : Je pense, ma voiture. Parfois je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre mes lignes parfaitement. Parfois il neige, parce qu'on est au Canada, donc je vais dedans, et je pars tôt parce que rouler sur la neige au Canada est parfois effrayant. Donc je pars sur le tournage, il est 4-5 heures du matin. Il neige, il fait noir, j'allume la lumière de ma voiture et je révise. Quelqu'un frappe à ma fenêtre en me disant bonjour et je suis là "Je ne suis pas là encore, ignore-moi ! Je suis en avance !". Donc oui, je dirais définitivement ma voiture.

Virgin Radio : Peux-tu me décrire ton expérience dans Once Upon A Time en 3 mots ?

Rebecca Mader : Wicked Always Wins.

Virgin Radio : Quelle chanson pourrait décrire ton aventure dans la série ?

Rebecca Mader : Ma chanson bien entendu, voyons ! Ils m'ont littéralement écrit une chanson, rien que pour moi. Sur le parcours de mon personnage, sa mère, son passé. Les deux personnes qui ont écrit la chanson sont des producteurs à Broadway, ils ont vu toute la série, donc quand ils ont écrit toutes les chansons des personnages, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Je respecte tellement ça, leur travail. Ils n'auraient pas pu faire mieux, vraiment.

Virgin Radio : Et quelle est ta chanson du moment ?

Rebecca Mader : Je suis sur les routes depuis tellement longtemps que je ne sais même plus ce que j'écoute… Hum… Ah oui ! La nouvelle chanson d'Ed Sheeran, "Shape Of You" !