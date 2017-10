Once Upon A Time est de retour avec sa nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit aussi nouvelle malédiction et nouveau méchant... En attendant d'en découvrir plus sur Lady Trémaine, quel super vilain de Once Upon A Time vous correspond le plus ? Faites vite le test !

1. Comment combats-tu tes ennemis ? a En les piégants

b En duel

c Par la parole

d Avec la magie noire