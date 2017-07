Quand on est fan, on rêve de rencontrer les acteurs de sa série favorite. C'est ce que les Oncers ont fait il y a deux semaines ! Le week-end des 17 et 18 juin dernier, les fans de Once Upon A Time ont pu passer un moment privilégié avec certains acteurs de la série lors de The Happy Ending Convention par People Convention. Sean Maguire, Robert Carlyle, Michael Raymond James, Kristin Bauer, Robbie Kay, Beverley Elliott ou encore Giles Matthey, Rebecca Mader et Emilie De Ravin étaient présents et se sont confiés sur des anecdotes de tournage, Harry Potter ou encore des petites histoires insolites lors des divers panels. Lana Parilla, alias la méchante Evil Queen mais aussi Regina, était elle aussi de la partie ! Si elle est l'une des rares actrices présentes qui sera dans la saison 7 de la série, elle s'est ouverte sur cette ultime saison sur laquelle on connaît encore que très peu de choses... Alors Lana, on doit s'attendre à quoi pour la dernière saison de Once Upon A Time ?

Si la fin de la saison 6 s'affichait comme une fin parfaite pour la série ainsi que pour certains personnages, elle s'est pourtant ouverte sur une nouvelle page de l'histoire des héros de Storybrooke avec un bond dans le temps. Si beaucoup de personnages du casting original ne seront plus là, ou seulement pour quelques apparitions, Lana Parrilla sera elle bien présente. Alors que lors d'un panel, une fan lui a demandé ce que ça allait lui faire d'être grand-mère dans la saison 7 de Once Upon A Time, cette dernière en a profité pour donner ses impressions sur ce qui était à venir : "J'ai hâte de découvrir le nouveau monde qui va s'offrir à nous, je suis très ouverte d'esprit et j'ai entièrement confiance en les scénaristes du show. D'anciens personnages reviendront, vous allez en découvrir de nouveaux aussi. Tout ce que j'espère, c'est que je ne vais pas devoir me teindre les cheveux en gris pour les besoins de cette saison !". Toujours beaucoup d'humour cette Lana ! À quelques jours du commencement du tournage, cette saison 7 reste encore un grand mystère et une grand crainte pour les fans, mis à part le titre du premier épisode qui pourrait peut-être donner une petite idée de ce qu'il se prépare... "Hyperion Heights". Est-ce que la mythologie grecque sera-t-elle au centre de ce tout premier épisode ? Il semblerait ! En attendant, retrouvez l'interview de Sean Maguire alias Robin des Bois dans Once Upon A Time lors de la convention !