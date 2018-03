On a senti la fin de la série venir dès l'annonce d'une septième saison sans quelques personnages principaux. Pour rappel, Jennifer Morrison, Ginnifer Godwin ou encore Joshua Dallas avait quitté la série pour laisser place à une nouvelle histoire et surtout, à de nouveaux personnages. Cette fois c'est sûr, la septième saison de Once Upon a Time sera la dernière. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelques anciens personnages appréciés du public devraient faire leur grand retour pour l'ultime épisode.

On attend ainsi Sean Maguire (qui interprète le rôle de Robin des Bois), Beverley Elliott (Granny), Robbie Kay (l'inoubliable Peter Pan) ou encire Victoria Smurfit (Cruella). Aussi, d'autres personnages sont prévus (Ariel, Gepetto, Grincheux et La Fée Bleue). Pour l'heure, on ne sait pas si les principaux déjà partis reviendront encore une fois - rappelons que Jennifer Morrison était déjà apparue dans un épisode. La septième saison est actuellement diffusée aux Etats-Unis (sur ABC) et le Season Finale devrait être diffusé le 18 mai prochain.