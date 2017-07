De grands changements sont à venir dans Once Upon A Time... Alors que cette septième saison annonce les ultimes épisodes de la série, ils se feront malheureusement sans un bon nombre de personnages principaux ! Emma, Blanche, David, Belle, Zelena, le Henry adolescent... Ils ne seront plus présents. Un nouveau chapitre s'ouvre dans la série avec une toute nouvelle malédiction. Alors que ce week-end a eu lieu la fameuse Comic Con de San Diego, une partie du cast de Once Upon A Time était bien entendu présente afin de dévoiler le tout premier trailer de cette saison ! Un moment que beaucoup de fans attendaient puisque beaucoup redoutent les nombreux changements à venir... Que peut-on attendre de la saison 7 ? Lana Parrilla s'est confiée sur ses attentes quant à la suite de la série. Découvrez le trailer qui a été diffusé à la Comic Con lors du panel du cast !

Rien de plus nostalgique que de revoir les débuts de Once Upon A Time... La première rencontre d'Emma et Henry lorsque ce dernier vient la chercher à New York, la même qu'entre le grand Henry et sa propre fille. Et si Emma était la sauveuse depuis près de 6 saisons, il semblerait que son fils qui a désormais bien grandit le soit à son tour ! On y découvre aussi les nouveaux personnages avec une nouvelle Cendrillon mais aussi Lady Tremaine, Javotte, Tiana et Alice ainsi que Regina, Hook ou encore Gold, dans des apparences quelque peu différentes... Si Henry est le nouveau héros, on le voit alors parcourir les mondes et semble prêt à se battre contre un nouveau mal... Une nouvelle malédiction a frappé nos personnages de Storybrooke et la bataille du mal contre le bien va être réinventée à nouveau ! Un premier trailer plein de mystère tout de même mais il va falloir attendre quelques mois afin de comprendre exactement le tournant qu'a pris la saison 7 de Once Upon A Time ! Si Henry a bien grandi, on espère qu'il sera possible de revoir Gideon aussi... Découvrez notre interview de Giles Matthey !