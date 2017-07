La saison 7 de Once Upon A Time ou l'ultime saison pleine de surprises ? Alors que le season finale a été diffusé il y a quelques semaines déjà, annonçant ainsi une "happy ending" pour de nombreux personnages qui ne seront pas présents dans la suite, ou simplement pour une petite apparition, le dernier épisode a laissé les fans perplexes. Une partie du cast en moins, une nouvelle malédiction, un saut dans le temps... De quoi se poser un bon nombre de questions face à ce cliffangher final. Lors du panel Once Upon A Time à la Comic Con de San Diego, un premier trailer de cette nouvelle saison a été dévoilé ! Une vidéo bien mystérieuse qui laisse tout de même beaucoup de questions sans réponses même si elle y dévoile certains des nouveaux protagonistes. Ce trailer a surtout dévoilé la date de retour de la série... Rendez-vous le 6 octobre prochain sur ABC pour l'ultime saison de Once Upon A Time !

Lors du panel de la Comic Con de ce week-end, de nombreuses informations ont été dévoilées, notamment sur les nouveaux personnages. C'est une toute nouvelle Cendrillon que nous découvrirons, interprétée par Dania Ramirez et qui sera la mère de Lucie mais aussi la femme d'Henry. Du même conte, nous découvrirons, Javotte, interprétée par Adelaide Kane, Lady Tremaine qui serait un personnage important dans cette nouvelle saison, la méchante belle-mère étant jouée par Gabrielle Anwar. Nous découvrirons aussi les personnages d'Alice dans une nouvelle version et Tiana, respectivement interprétées par Rose Reynolds et Mekia Cox. Que de personnages féminins ! Nous aurons aussi le droit à une nouvelle histoire d'amour dans cette septième saison, un couple gay va se former dans la série, une grande première puisque malheureusement, la possible histoire d'amour entre Mulan et Aurore n'a jamais abouti. Quant à Henry et Cendrillon, il semblerait que le couple puisse être aussi fort que les Charmings l'étaient ! Bien entendu, de possibles retours des acteurs non présents dans cette saison pourraient avoir lieu et on en connaît déjà deux... Si Jennifer Morrison a promis de revenir au moins une fois durant cette saison, c'est le retour de Belle qui a été annoncé par les showrunners ! Emilie De Ravin, dont vous pouvez retrouver notre interview, sera présente de façon ponctuelle dans la série alors qu'elle ne devait plus apparaître. De quoi ravir les fans du couple Rumbelle... Plus qu'à attendre le 6 octobre prochain désormais !