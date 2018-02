Le temps se fait long pour les fans de Once Upon A Time qui attendent le retour de la série avec impatience. Il faudra malheureusement attendre encore quelques semaines puisque l'épisode 11 ne sera diffusé que le vendredi 2 mars sur ABC ! Heureusement et pour faire patienter les Oncers, de nombreux petits spoilers ont été dévoilés durant cette période hivernale. Cette saison 7 a amorcé la storyline de Tiana mais sans le Prince Naveen, on avait alors appris que ce dernier ne devrait pas tarder à débarquer dans la série ! Quant à Zelena, cette nouvelle saison qui a bouleversé toutes les bases de Once Upon A Time a dévoilé une Wicked Witch heureuse et amoureuse dans ce monde réel, au point de se marier. Mais avec qui ? C'est la grande question ! On connaît enfin les visages du Prince Naveen et du fiancé de Zelena...

On a enfin des visages à ces fameux noms ! Pour le rôle du fiancé de Zelena, c'est l'acteur Kip Pardue qui va se glisser dans le personnage. Du nom de Chad, on en connaît encore assez peu sur ce protagoniste, simplement qu'il n'est pas du monde magique mais bien un humain. Il devrait faire son apparition dans le 150ème épisode de Once Upon A Time. Et pour Naveen, c'est l'acteur Jeff Pierre qui a été choisi et devrait faire son apparition dans la série dès l'épisode 12, c'est-à-dire très prochainement ! Que cela soit le Prince Naveen ou Chad, on a hâte de découvrir ces tout nouveaux personnages qui risquent d'apporter un peu de piquant à cette saison 7 rebondissante. Malgré ce qui avait été dit par ABC l'année dernière, une saison 8 de Once Upon A Time serait-elle possible ? Une affaire à surveiller de près...