Alors que l'on se demandait il y a peu si Once Upon A Time pouvait avoir une saison 8, ABC a répondu à nos interrogations. Et pas de la manière que nous aurions souhaité...Channing Dungey, la présidente d'ABC, la chaîne de diffusion, a annoncé que la série féerique s'arrêterait après la diffusion de la saison 7 : "Pendant 7 années, [Adam Horowitz et Eddy Kitsis] nous ont captivé avec leur créativité et leur passion qui ont permis de conférer une nouvelle image à nos chers contes de fées de Disney, donnant ainsi naissance à un succès mondial. Dire adieu à la série nous laisse un goût amer dans la bouche mais Once Upon A Time restera à jamais dans le patrimoine d'ABC et je suis impatiente de voir les fans découvrir avec nous cet ultime chapitre".

Lors de son lancement en 2011, OUAT rassemblait plus de 12 millions de téléspectateurs, faisant de la série la meilleure nouveauté de la saison. Depuis, les chiffres se sont fortement érodés poussant la direction de la chaîne à déplacer le programme le vendredi soir - connu pour être la dernière étape avant l'annulation. En outre, le départ en masse des principaux acteurs à la fin de la saison 6 et consécutivement la transformation totale de la série ont fortement porté préjudice à Once Upon a Time : les derniers épisodes ont attiré une timide moyenne de 2,5 millions de fidèles. Et alors que l'épisode 11 de la saison 7 marquera le retour de la série après sa pause hivernale, il est fort à parier que les scénaristes sont déjà en train de préparer la fin de ce programme enchanteur !