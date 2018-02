Le jour J approche à grands pas, enfin pour les fans de Once Upon A Time qui attendent le retour de leur série favorite avec impatience. C'est ce vendredi 2 mars que nos héros de Hyperion Heights seront de retour sur ABC et bien entendu, dès le lendemain en France. Dans un extrait dévoilé de "Secret Garden", on découvrait la fille de Zelena qui se mettait à la magie ! Un extrait qui a d'ores et déjà levé de nombreuses questions puisque n'ayant pas de pouvoirs, on se demande bien ce que Robin faisait à tenter ce sort. Tente-t-elle de récupérer les pouvoirs de sa mère ? Ou aura-t-elle un lien à l'avenir avec le coven de Gothel ? C'est la grande question !

Puisque Once Upon A Time va officiellement s'arrêter à la fin de cette saison 7, les derniers épisodes risquent d'être épiques ! Gothel et son coven vont faire de nombreux dégâts et Regina va devoir faire un choix déchirant... Sauvera-t-elle Henry ou Lucy ? On espère bien qu'il y aura une solution pour sauver les deux personnages tout de même ! Et pour cette fin de saison, on espère bien que tous nos héros auront leur happy ending parfaite et on espère bien voir quelques retours pour le season finale de Once Upon A Time... Rendez-vous vendredi pour la diffusion de l'épisode 11 de cette ultime saison !