Elles se sont fait désirer, attendre mais elles sont enfin là... C'est enfin les vacances ! De quoi souffler un peu avant de célébrer Noël dès demain. Si les vacances ont sonné pour de nombreuses personnes, c'est aussi le cas pour les séries ! Le hiatus d'hivers est là, au grand désespoir des addicts des séries qui elles aussi vont prendre quelques vacances jusqu'à début 2018... C'est notamment le cas de Once Upon A Time ! Alors que le trailer de "The Eighth Witch" annonçait enfin le retour de Zelana, la Wicked Witch est venue prêter main-forte à sa soeur afin de combattre Gothel et Drizella. On peut dire que le Winter Finale a conclu l'année 2017 en beauté avec un dernier épisode plein de rebondissements.... Mais quand est-ce que Once Upon A Time sera de retour ? On connaît déjà la fameuse date !

Le Winter Finale a dévoilé plusieurs points qui vont être importants pour la suite de la saison... Drizella n'est pas la grande méchante de cette saison mais bien Gothel, mais aussi que si Regina et Zelena brisent la malédiction, Henry meurt tandis que si elles ne le font pas, c'est Lucy qui mourra. Un choix difficile est donc à venir... Dans le trailer de l'épisode 11 qui a d'ores et déjà été dévoilé, une guerre des sorcières est au programme et elle va être redoutable, on en doute pas. Et des sacrifices pourraient être à venir... Mais quand ? Once Upon A Time fera son grand retour le vendredi 2 mars sur ABC ! He oui, il faudra malheureusement attendre un peu plus de deux mois avant de découvrir ce que nos héros vont devoir affronter dans la seconde partie de cette saison 7... Rendez-vous au mois de mars ! En attendant, n'hésitez pas à redécouvrir le récap de "The Eighth Witch" !