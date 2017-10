Ça se corse de plus en plus dans Once Upon A Time ! Victoria, alias la Trémaine, continue de faire des ravages autour d'elle mais heureusement, l'âme de nos nouveaux héros est toujours là. Et cette semaine, c'est Tiana qui a fait son apparition dans "The Garden of Forking Paths" afin de venir en aide à Cendrillon. Si les deux jeunes femmes sont meilleures amies à Hyperion Heights, on ne savait pas qu'elles étaient aussi alliées dans le monde magique. L'épisode précédent nous a dévoilé un véritable twist concernant Hook, celui-ci se trouvant dans la nouvelle ville n'est pas celui d'Emma ! Ce dernier est bien aux côtés de la sauveuse et de leur bébé à venir, c'est bien son double qui est désormais avec Henry et policier à Hyperion Heights. Et on dirait bien qu'entre Tiana et Hook, il pourrait se passer quelque chose...

Et si Tiana et Hook étaient le nouveau Captain Swan de cette saison ? Alors que les deux personnages viennent à peine de se rencontrer, on sent parfaitement que quelque chose se passe déjà entre eux. Le nouveau Killian aurait-il trouvé enfin sa "Emma" qu'il cherchait tant ? Il semblerait bien ! En tout cas, il est certain que Tiana sera son love interest et on espère bien en voir beaucoup plus... Si Tiana fait partie de la résistance contre la Trémaine, on ne doute pas que ses intentions sont bonnes, ce qui sera donc un bon exemple pour Hook qui cherchait auprès d'Henry sa destinée. Un peu étrange tout de même de voir si Hook, qui ressemble à son beau-père, devient le petit ami de la meilleure amie de sa belle. Rendez-vous vendredi pour découvrir "Beauty", l'épisode 4 de Once Upon A Time qui sera diffusé sur ABC ! D'ailleurs, la saison 7 pourrait ne pas être la dernière...