Dans Eloise Gardener, on apprenait (ENFIN) qui était la fille de Hook. Certains l'avaient déjà parié, il s'agit bien d'Alice. Sauf que nous sommes -encore une fois- dans Once Upon a Time et rien ne se passe jamais comme prévu. Alors que Hook et Alice se retrouvent dans le passé, on découvre que même si Alice pensait avoir trouvé une cure au sortilège qui les empêchait de se retrouver (en empoisonnant le coeur de Crochet), il n'en n'est rien. Dès qu'ils se touchent, Hook est blessé. La cure était fausse et Alice s'enfuit à travers un portail. Quand Ella réalise que ce fameux portail mène à Wonderland, elle la suit (et Henry fait de même, évidemment). On apprendra plus tard que si Ella a plongé dans le portail, ce n'est pas uniquement pour Alice : elle recherche sa mère.

Selon Ella, sa mère et son beau-père étaient très amoureux (au point de sceller leur amour). Sauf que la mère d'Ella a disparu. Bien sûr, son beau-père a essayé de la chercher et quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas la trouver, il a pensé qu'elle ne l'aimait plus (classique). Mais la vérité, c'est que la mère d'Ella a été touché par la même malédiction qui empêche Hook de retrouver sa fille. Si elle est partie, c'est uniquement pour protéger sa fille et l'amour de sa vie. Pendant qu'Alice explique que c'est Drizella qui lui a donné la fausse cure, Drizella en personne débarque à Wonderland (forcément !). Son idée est simple : empoisonner le coeur d'Henry pour qu'il se tienne éloigné d'Ella (histoire d'éviter que leur True Love Kiss ne ruine ses plans de malédiction). Heureusement, Ella et Alice arrivent au bon moment.

A Hysperion Heights, Jacinda est déterminée à retrouver sa fille. Et selon Sabine (Tiana), la personne la mieux placée serait un avocat. Et oh surprise, elle en connait un - qui n'est autre que celui qu'elle imagine être le père de Lucy. Voilà comment Nick (ou alors Jack, ami d'Henry) se retrouve dans cette histoire. Et évidemment, tout ça créé une situation compliquée : avec le "père" de Lucy dans le tableau, Henry s'imagine qu'il n'aura plus de chance avec Jacinda. On apprend plus tard que les chances de récupérer Lucy sont minces à cause de Victoria : Jacinda aura été convaincue de laisser Victoria l'élever.

De son côté, Regina demande de l'aide à Rumple : maintenant qu'elle sait que Drizella et Gothel travaillent ensemble, elle ne peut pas les contrer seule. On sait que Rumple est réveillé, Regina le sait aussi mais évidemment, il agit en innocent. Et puisque Rumple ne veut pas aider, Regina n'a plus qu'une solution. Elle ne peut pas demander d'aide à Storybrooke alors il ne lui reste qu'une personne... qui se trouve à San Fransisco. Serait-ce Zelena ? On l'espère.

Enfin, maintenant que Gothel est libre et que Lady Tremaine est enfermée, Drizella se dit qu'il serait temps de réveiller sa soeur. Visiblement, Anastasia aurait de la magie qui, selon Drizella lui revient. Mais évidemment, elle ne peut pas l'obtenir. Elle cherche donc le cercueil de sa soeur mais quand elle le trouve, il est vide.

Où est le corps ? Qu'en a fait Tremaine ? Réponse dans le prochain épisode de Once Upon a Time. Mais il faudra faire preuve de patience.