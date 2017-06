Les fans de Once Upon A Time étaient aux anges le week-end dernier ! Mais pourquoi ? Le temps de deux jours exceptionnels, certains acteurs du cast de la série étaient présents à Paris afin de rencontrer leurs fans dans un cadre idyllique qui collait parfaitement à la série... Disneyland Paris ! C'est dans l'hôtel Newport Bay Club que la convention The Happy ending par People Convention s'est déroulée, juste à côté du parc, de quoi faire rêver. Mais quels acteurs étaient présents ? Lana Parrilla, Robert Carlyle, Sean Maguire, Michael Raymond James, Kristin Bauer, Robbie Kay, Beverley Elliott, Giles Matthey... Mais pas seulement ! Si le season finale de la saison 6 de Once Upon A Time signe l'happy ending de certains personnages tels que Zelena ou Belle, les fans ont donc pu dire au revoir à Rebecca Mader et Emilie De Ravin puisqu'elles ne feront normalement pas parties de l'ultime saison... Pendant ces deux jours, les fans ont pu profiter afin de prendre des photos avec leurs acteurs favoris, avoir des autographes, avoir des rencontres très privées ou encore un apéro ou une soirée en leur compagnie ! Un week-end de rêve pour les Oncers ! Et lors des divers panels, quelques petites informations sérieuses ou insolites ont été dévoilées... En voici un petit condensé !

Il ne se passe pas une convention sans que le sujet Disney ou Harry Potter soit de la partie ! En plein panel avec Sean Maguire, Emilie De Ravin, Rebecca Mader et Kristin Bauer, ces derniers ont dû dire ce qu'ils aimeraient avoir provenant de chez Harry Potter. Sean a alors répondu les lunettes du jeune sorcier, Emilie le choixpeau magique ainsi que la baguette du héros, tout comme Kristin. Quant à Rebecca, elle aimerait pouvoir jouer au Quidditch ! Lors de ce même panel, les interprètes de Belle et Zelena ont dévoilé qu'elles auraient aimé plus de magie, le retour de sa magie pour la wicked witch ainsi que quelques pouvoirs pour la femme de Rumple. Une Belle magique, pourquoi pas après tout ! Et quand l'on demande à la Rebecca Mader quelle chanson elle aurait aimé que son personnage reprenne, c'est le très classique "Defying Gravity" qui ressort. Une envie de plonger dans de nouvelles séries ? Robbie Kay vous recommande House of Cards et Sean Maguire, Peaky Blinders alors que pour Michael Raymond Guest, c'est plutôt les documentaires... Chacun ses goûts comme on dit !

Les acteurs de Once Upon A Time ne sont pas passés à côté du célèbre jeu Kiss/Marry/Kill ! Robbie Kay embrasserait, se marierait et tuerait volontiers toutes les femmes du cast tandis que pour Michael Raymond James s'embrasserait lui-même, tuerait Giles Matthey et marierait Robbie Kay. Et pour Giles, il tuerait Zelena, épouserait Emma et pour embrasser... Aucun nom n'est ressorti mais il est évident qu'elle est "evil" ! Côté anecdotes de tournage, il y a eu ce qu'il fallait ! Robert Carlyle a dévoilé que sa scène favorite est celle des retrouvailles pour la première fois de Gold et Neal tandis que la plus compliquée pour lui a l'une des scènes avec le vortex, le vent, la pluie, les ventilateurs ce n'était pas un contexte très agréable pour tourner. Et la scène la plus triste, autant pour Robert Carlyle que pour Emilie De Ravin est celle où Belle pousse Gold hors de la ville, un moment douloureux pour Rumbelle. Robert Carlyle est connu pour un bon nombre de ses rôles, notamment Gold/Rumple, qui malgré un choix difficile parmi tous les personnages de sa carrière, Rumple reste l'un de ses préférés puisqu'il a dû y mettre de l'investissement personnel et le revisiter en ajoutant la voix, les mimiques ou encore la folie même si ce dernier était déjà bien écrit.

Pour Michael Raymond James, sa scène la plus compliquée pour lui a été celle où il devait porter Henry sur ses épaules à Neverland et il a dû le refaire 3 fois. Particulièrement parce que le set de Neverland est tout petit et ils étaient obligés de faire des petits tours et de tourner en rond. Si parfois les acteurs ajoutent quelques petites choses à leurs personnages, ce n'est malheureusement pas le cas des acteurs de Once Upon A Time, ou très peu ! Les scénaristes, producteurs ainsi que ABC sont très strictes, ce qui ne leur permet pas de faire de réelles improvisations dans leurs personnages seulement de petites touches. Pendant le panel de Emilie de Ravin et Robert Carlyle, ce dernier a dévoilé que si il pouvait prendre un pouvoir de son personnage serait la téléportation. Les interprètes du couple Rumbelle ont aussi dévoilé que la scène de la danse a été leur toute dernière scène, c'était quelque chose d'inédit pour Robert mais totalement improvisé et naturel et qu'il y avait beaucoup émotion entre eux. Ils ont aussi dévoilé tous les deux que si ils avaient été musiciens, ils auraient aimé être tous les deux dans le groupe Kiss ! Mais aussi les Beattles pour Emilie ou encore réincarner Janis Jopplin. Des petites informations que les fans aimeront très certainement découvrir ou redécouvrir. Autant dire que les fans attendent l'annonce d'une seconde édition avec impatience... Avec le départ d'Emma, Blanche Neige ou encore David, quel sera l'avenir de Once Upon A Time pour sa saison 7 ? C'est la grande question !