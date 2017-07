Un week-end de rêve au coeur de la magie ! Le mois dernier, les fans de Once Upon A Time ont eu la chance de rencontrer certains acteurs du cast de la série à Disneyland Paris, ou presque. C'est dans l'hôtel Newport Bay Club que s'est déroulée la The Happy Ending Convention par People Convention avec Sean Maguire, dont vous pouvez retrouver notre interview, Lana Parrilla, Robert Carlyle, Michael Raymond James, Kristin Bauer, Robbie Kay, Beverley Elliott ou encore Giles Matthey, Rebecca Mader et Emilie De Ravin. Alors que l'interprète de Gideon est l'un des petits nouveaux de la saison 6 de Once Upon A Time, il est venu avec grand plaisir à la rencontre des Oncers français ! À cette occasion, il s'est confié sur son aventure qui pourrait bien se prolonger dans la saison 7... Découvrez notre interview de Giles Matthey !

VirginRadio.fr : Comment vas-tu Giles ? C’est ta première fois à Paris ?

Giles Matthey : Je vais bien merci beaucoup ! Ce n’est pas vraiment ma première fois à Paris, je suis venu ici plusieurs fois et c’est l’une de mes villes préférées. Je l’aime vraiment honnêtement, elle est magnifique et j’adore les Français, vraiment beaucoup !

VirginRadio.fr : Quelle a été ta première impression en découvrant le cast de la série et ton personnage ?

Giles Matthey : Quand j'ai auditionné pour le rôle et que je l'ai eu, je ne savais pas que j'allais jouer le fils de Rumpelstiltskin. Et au début, quand ils m'ont dit que j'allais donc jouer le fils de Robert Carlyle, j'étais effrayé en me disant "Oh mon dieu, c'est un acteur incroyable" et il joue la colère tellement bien. Je me devais d'être parfait, bien préparé, essayer de l'égaler. J'étais tellement excité mais aussi effrayé en même temps. Mais j'étais tellement excité, il l'est l'un de mes acteurs préférés dans mon Top 10, j'ai grandi en le regardant jouer, donc c'était quelque chose d'énorme pour moi. Quand j'ai auditionné, je ne savais pas que je tentais ma chance pour jouer Gideon. Quand on auditionne, on ne sait pas pour quel rôle on le fait en réalité. Il n'y a pas de nom, ils gardent le secret jusqu'au bout, je ne savais vraiment pas mais je suis ravi. Après, ma première impression en découvrant le cast, en les rencontrant pour la première fois, je n'ai jamais travaillé dans une série où les gens étaient si gentils et ouverts, vraiment jamais auparavant. Ils étaient tous tellement adorables, que ça soit les acteurs, le crew, les directeurs, les producteurs. Vraiment fantastique.

VirginRadio.fr : Il va y avoir un break entre la fin de la saison 6 et le début de la saison 7, ton personnage est redevenu un enfant mais avec ce break, penses-tu qu’il y a une chance que tu sois à nouveau dans la nouvelle saison ?

Giles Matthey : Peut-être, je l’espère en tout cas. Ils sont en train de l’écrire en ce moment même. Je pense que c’est possible, mais je ne sais vraiment pas, on ne m’a rien dit pour le moment. Tu ne sais jamais vraiment avec eux en réalité, de base, j’aurais dû jouer seulement dans un épisode dans la saison 6. Ils gardent vraiment le secret jusqu’au bout, même jusqu’à la dernière minute. Ils t’appellent et te disent "On te veut maintenant, on a besoin de toi". Honnêtement c’est vraiment comme ça, et après tu as juste le temps de relire rapidement le script et de te préparer rapidement.

VirginRadio.fr : Quel est ton meilleur souvenir sur le tournage ?

Giles Matthey : Sans aucun doute avec Robert. Juste lui et moi. Une scène où il m’a giflé, il m’a giflé dans la forêt. Alors que dans le script, j’étais censé le frapper ou le gifler mais il m’a aidé, en tant qu’acteur, parce que j’y étais presque, à la place que je voulais avoir dans la scène, mais pas totalement. Il était si tôt, 4 ou 5 heures du matin, le soleil commençait à peine à se lever, on était tous un peu endormis encore. Ce n’était pas du tout dans le script, mais il m’a giflé. Ce n’est pas comme si il m’avait réveillé mais, ça m’a chamboulé, à l’intérieur, ma créativité émotionnelle s’est réveillée. Je n’oublierai jamais ça. Et il ne m’a rien dit, il ne m’a pas prévenu, il ne m’a pas dit, "Giles, je vais te gifler". Il m’a juste dit, "Je vais faire quelque chose de différent". Et il m’a frappé et j’ai adoré ce moment.

VirginRadio.fr : Peux-tu me décrire ton aventure dans Once Upon A Time en trois mots ?

Giles Matthey : Fun. Excitante. Magnifique.

VirginRadio.fr : Quelle chanson pourrait décrire ton expérience dans Once Upon A Time ?

Giles Matthey : Mmh, je dirais… "What He Wrote" par Laura Marling. Je l’adore, cette chanson est chère à mon cœur. Oh mais, il y a aussi, la chanson de Hans Zimmer… De Interstellar ! J’ai écouté énormément sa musique pour jouer Gideon. Donc oui, je dirais aussi "Stay" de Hans Zimmer !

VirginRadio.fr : Tu as joué dans True Blood qui est aussi une série fantastique comme Once Upon A Time, est-ce que c’était différent pour toi ? Et dans laquelle as-tu préféré jouer ?

Giles Matthey : Mon premier gros rôle était dans True Blood donc j’étais très nerveux, parce que tu es là, "Oh mon dieu, est-ce que je vais y arriver". C’était fun, j’ai appris beaucoup mais avec Once Upon A Time, il y avait tout autant de pression mais je me sentais beaucoup plus à l’aise. Alors que dans True Blood c’était vraiment beaucoup plus stressant.