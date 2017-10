Si cette saison 7 de Once Upon A Time s'annonçait bien différente des précédentes, c'est le cas ! De nouveaux personnages à l'image de Cendrillon, Alice, Tiana, Lady Trémaine mais aussi la disparition de nombreux héros de base tels que le couple Charming, Emma, Zelena, Belle et le jeune Henry... Un tout nouveau départ pour cette septième saison qui a tout de même quelques airs de déjà vu. En tout cas, les nouveautés de cette saison ont très bien été posées dans le season premiere et les nouvelles vies de Hook, Regina et Rumple se dévoilaient ! On peut dire qu'il y a du changement... Regina barmaid, Hook policier, on ne sait plus où donner de la tête ! Si cette saison 7 a été annoncée comme étant la toute dernière de la série, cela ne pourrait pas être le cas finalement...

Et si la saison 7 n'était pas la dernière ? C'est peut-être possible ! Alors que beaucoup de fans estiment que la série aurait dû s'arrêter avec la fin de la saison 6, il se pourrait pourtant qu'il puisse y avoir plus à venir. Cette saison aux airs de "requel", reprend tout de même de nombreux points des débuts du show : Victoria prend la place de Regina en grande méchante, une nouvelle malédiction, Lucy qui part à la recherche de son père comme l'a fait Henry avec Emma, les personnages qui ne se souviennent pas de leurs histoires, les parallèles monde réel/monde magique... C'est un véritable redémarrage pour la série, qui ne devrait pas s'étaler sur une saison mais peut-être bien sur 6 ! Une idée d'un nouveau cycle de 6 saisons serait dans la tête des deux showrunners afin de relancer la série. En sachant que cette septième saison devait être la dernière, ABC changera-t-elle d'avis ? Il faudra attendre encore un peu afin de le savoir mais surtout, afin de voir si cette nouvelle recette séduit les fans... En attendant, découvrez qui attend un bébé dans "A Pirate's Life", l'épisode 2 de Once Upon A Time saison 7 !