Tristesse chez les fans de Once Upon A Time cette semaine ! La chaîne n'a pas diffusé d'épisode... Il faudra donc attendre encore un peu afin de savoir ce que prépare Victoria mais aussi Ivy, la réelle méchante de cette saison, et peut-être voir Henry et Ronnie dans leur petit break loin d'Hyperion Heights. Malheureusement, il va falloir attendre plus d'une semaine pour vivre les aventures de nos héros dans les divers mondes... La série effectue actuellement un petit hiatus de trois semaines ! L'épisode 9 intitulé "One Little Tear" ne sera donc diffusé que le 8 décembre prochain sur ABC. Une attente qui risque de valoir le coup puisque si l'on en croit le trailer, il risque d'être fort en rebondissements...

Pauvre petite Lucy... Comme on le découvre dans le trailer de "One Little Tear", la jeune fille va verser de nombreuses larmes et le pourquoi est la grande question que l'on se pose ! Que va lui révéler Victoria ? Apprendra-t-elle l'abandon de sa mère ? L'épisode 9 nous dévoilera tout ! Alors que les épisodes précédents ont amorcé la storyline de Raiponce, on va enfin connaître l'histoire complète de la princesse perdue. Il semblerait aussi que Victoria va faire équipe avec Weaver, très certainement pour retrouver le corps de sa fille disparue. On se demande bien si Ivy y arrivera en premier ou non... En attendant le 8 décembre prochain, redécouvrez le récap de l'épisode 8 où Ella et Henry ont suivi Alice à Wonderland !