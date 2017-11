Once Upon A Time saison 7 : Episode 8, Hook retrouve sa fille dans Eloise Gardener (recap)

Enfin ! Après de longues semaines de mystère, Once Upon a Time a levé le voile sur quelques détails qui nous perturbaient depuis le début de la saison - et bien sûr, ces fameux détails concernent Hook. Mais avant de se pencher sur l'autre version de Crochet, focus sur Regina : l'Evil Queen s'est réveillée et maintenant, elle a recouvré la mémoire. Sauf que pour l'heure, elle ne peut rien révéler. Pendant ce temps, Roger fait on possible pour élucider le meurtre de l'homme au tatouage étrange sur le poignet.

Grâce aux flash back, on apprend que l'Evil Queen a donné une carte à Hook. Le but ? Trouver une tour renfermant assez de magie pour détruire un immortel. Hook, désespéré, accepte et c'est comme ça qu'il se retrouve face à Raiponce. Et dire que cette rencontre changera sa vie serait un euphémisme. Raiponce lui explique qu'elle a été emprisonnée par la sorcière qui possède la magie qu'il recherche et que cette dernière fait pousser des fleurs dorées dans son jardin - et c'est la magie de ces fameuses fleurs qui pourrait la sauver. Hook, aveuglé par la vengeance, comprend qu'avec cette magie, il pourrait défier le Dark One. Décidé à faire d'une pierre deux coups, il se met à la recherche des fleurs. Il y parvient mais ce n'est pas sans mal (nous sommes dans Once Upon a Time et il n'est pas si surprenant que ça que de voir des Gnomes magiques géants). Hook trouve la fleur et ordonne à Mouche de repartir vers le navire. De son côté, il repart vers la tour. Parce qu'elle est surprise de le voir revenir pour la sauver, Hook lâche qu'il n'est définitivement pas doué pour abandonner les gens. Et... arrive ce qui devait arriver : Raiponce couche avec Hook. Quoique.

On découvre finalement que Raiponce n'est PAS Raiponce (Welcome back dans le monde de Once Upon a Time, folks). Le lendemain, Hook réalise qu'un bébé résulte de cette fameuse nuit et qu'en plus, il a couché avec la sorcière Gothel. L'idée de Gothel était simple (et horrible) : laisser l'enfant dans la tour et s'enfuir. Gothel quitte la tour tandis que Hook repart vers la tour. Là, il chante pour sa fille, Alice. Certains fans l'avaient compris dès le départ mais Alice est bien la fille de Hook. Et en passant, répéter l'histoire de Robin et Zelena n'était pas vraiment une idée de génie.

De son côté, dans le présent, Roger est toujours déterminé à retrouver la jeune femme disparue. Et bien sûr, il se dit que si l'homme qu'il interrogé est mort, ce n'est pas une coïncidence. Rumple (qui, nous en sommes sûrs, s'est réveillé) essaie de le dissuader. Mais il en faut plus pour décourager. Henry (qui veut aider) et Hook vont voir Tilly/Alice pour qu'elle les conseille et Tilly leur apprend que selon le petit ami d'Eloise, cette dernière serait morte dans un accident de voiture. Encore une fois, Rumple essaie de prévenir Roger : pour lui, il ne sait pas dans quoi il met les pieds.

Parce qu'il est persuadé que Victoria a quelque chose à voir avec la disparition d'Eloise, il se met à la surveiller. Voilà comment Roger arrête Lady Tremaine pour mieux libérer Gothel.

Et au milieu de tout ça, Regina/Roni offre un emploi à Jacinda. L'idée ? La surveiller et l'empêcher (ou plutôt, la dissuader) de sortir avec Henry. Drizella ne manque d'ailleurs pas de rappeler à Regina que si Henry et Jacinda partagent un "true love kiss" pour lever la malédiction, les gens qu'elle aime souffriront. Sympa.