Once Upon A Time saison 7 : Episode 7, L'évil Queen de retour dans Wake Up Call (recap)

La semaine dernière, Greenbacks laissait Regina (Roni) perplexe : en voyant une photo d'Henry plus jeune (posant avec elle), elle n'a pas su comment réagir. Et, évidemment, elle se posait des questions. Henry, lui, a été honnête, expliquant qu'il était bel et bien le petit garçon qui pose sur le cliché avec elle. Dans Wake Up Call, Regina prend Drizella sous son aile pour lui apprendre la magie mais évidemment, cette dernière a une idée derrière la tête : si elle veut apprendre, c'est pour se venger de sa mère. On pensait que Lady Tremaine serait la grande méchante de la saison et, nope ! La fille semble être encore pire que la mère. Parallèlement, Ivy utilise la magie pour "réveiller" Roni et la libérer de la malédiction.

Pendant que Regina donne des leçons à Drizella, Rumple apparaît et la met en garde concernant la nouvelle élève et sa mère. Voilà comme Regina se retrouve a utiliser ses pouvoirs pour comprendre les motivations de Lady Tremaine. Drizella, elle, apprend que sa mère veut lui prendre son coeur pour le donner à sa soeur (décédée) Anastasia - Charmant. Au château, Drizella est prête à lancer une malédiction (devant sa mère et Regina) pour se venger mais l'Evil Queen est claire : elle fera tout pour l'arrêter.

Roni et Henry sont en pleine enquête pour comprendre la photo trouvée dans l'épisode précédent. Pour Roni, c'est une photo modifiée par Victoria mais évidemment, ce n'est pas aussi simple. Quand Ivy la réveille et que sa mémoire revient, Regina (Roni) fait tout ce qu'elle peut pour ne pas dire la vérité à Henry. Henry, lui, raconte son histoire (et donc, l'histoire d'Emma) et pour elle, c'est douloureux à entendre (et on la comprend). De son côté, Roger continue d'enquêter sur Eloise Gardner. Parce qu'il sèche, il demande de l'aide à Tilly qui lui conseille de mieux faire attention à ce qui se passe autour de lui - voilà comment il repart interroger l'homme vu quelques jours auparavant. Mais, il le retrouve au sol.

Maintenant que Regina est réveillée, maintenant qu'elle se souvient, qu'adviendra t-il de la malédiction ? Révèlera t-elle la vérité à Henry ? Réponse sur ABC !