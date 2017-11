Once Upon A Time saison 7 : Episodes 7 et 8, les premières vidéos de la soirée spéciale

La semaine dernière, Regina recouvrait la mémoire dans Wake Up Call mais le pire, c'est qu'elle découvrait au passage le secret difficile qu'elle cachait à son fils. Evidemment, l'épisode a permis aux téléspectateurs de mieux comprendre le sortilège qui emprisonne les habitants d'Hyperion Heights. Mais maintenant que Regina est de nouveau consciente de qui elle est de ce qu'elle cache, il y a fort à parier que la suite de la saison sera encore plus compliquée à gérer pour les personnages de cette nouvelle saison.

Dans l'épisode 7 (intitulé Eloise Gardener), Hook fera la connaissance de Raiponce. Pour rappel, Raiponce est la princesse à la longue chevelure, enfermée dans un donjon. Parce que leur rencontre semble fidèle au dessin animé (Raiponce -armée d'une poêle- se défendait contre Flynn), certains s'imaginent déjà que les deux personnages pourraient tomber amoureux. Raiponce sera t-elle la Emma de cette nouvelle version de Crochet ? Seul le temps le dira. En attendant, Hook devra la sauver.

Dans Pretty In Blue, c'est Alice qui sera au coeur de l'attention et cette dernière sera dans de sales draps. Elle fera d'ailleurs tout ce qu'elle peut pour rejoindre le Pays des Merveilles. Avec elle, il y aura Cendrillon et Henry qui, visiblement, seront surpris par la tournure que prendront les évènements : quelqu'un pourrait bien jeter un sort à la jeune femme. Aussi, beaucoup de téléspectateurs s'imaginent qu'elle et Hook sont liés par bien plus que des recherches : et si elle était sa fille ? Et si toutes les similitudes relevées avaient un sens ?

Alice est-elle la fille de Hook ? Raiponce et Hook ont-ils un avenir ensemble ? Réponse cette nuit dans ces deux nouveaux épisodes de Once Upon a Time sur ABC !