Les retours se font peu à peu dans Once Upon A Time ! Après la sauveuse, s'est au tour de Belle de faire son grand retour cette semaine dans "Beauty". L'épisode s'ouvre sur un flashback de Belle et Gold avant la nouvelle malédiction, en train de préparer la fête d'anniversaire du petit Gideon à Storybrooke. L'ex Dark One offre alors à sa belle un livre de voyage et lui dévoile qu'il veut qu'elle voyage afin qu'elle puisse voir le monde... Autant dire que tout semble parfait pour le couple ! De retour à Hyperion Heights, Rumple part à la rencontre d'Alice, alias Tilly dans ce monde, pour affaires. Mais que préparent les deux acolytes ? En tout cas, Alice semble en savoir plus qu'elle ne le devrait puisqu'elle finit par surprendre Victoria dans sa voiture, lui dévoilant qu'elle sait très bien qu'ils ne sont pas destinés à rester à Hyperion Heights et qu'elle sait que la belle-mère de Cendrillon le sait aussi. Malheureusement, elle découvre rapidement que Tilly a un rapport avec Gold à cause de ses médicaments qui sont censés la garder saine d'esprit. Si Gold ne s'assure par que Tilly prend ses pilules, il le paiera cher...

Nouveau flashback de Belle et Rumple et les années semblent avoir passé pour le couple puisque la jeune femme s'affiche avec une mèche de cheveux gris. Rumple a bien changé, plus de magie, plus de compromis et de mauvais tours. Pendant leur voyage qui les a amenés dans le monde magique, il tente même de se débarrasser de la dague mais malheureusement, on ne s'en débarrasse pas si facilement ! De retour auprès de Tilly, Weaver tente de la convaincre de reprendre ses médicaments, mais celle-ci refuse en disant qu'elle est trop proche de trouver quelque chose. Mais quoi ? Selon elle, ils sont tous la pièce d'un puzzle, ils portent tous des masques qui ne sont pas eux. Et Weaver semble prêt à découvrir ce qu'a découvert Alice... Dans un nouveau flashback, Belle vieillit de plus en plus tandis qu'on retrouve le Gideon qu'on a connu dans la saison précédente et il est prêt à partir dans une grande école. Le couple Rumbelle est toujours à la recherche de comment se débarrasser de la dague du Dark One et Belle aurait trouvé quelque chose. Il faudrait alors se rendre au "The Edge of Realms". De retour dans le monde réel, alors que Lucy était en pleine recherche de friandises pour Halloween avec Ivy, Lucie s'échappe. Jacinda ne pouvant pas quitter son travail, Henry part alors à la recherche de la petite ! Par manque de confiance, Weaver finit par donner ses médicaments à Tilly en la piégeant avec un sandwich, cette dernière lui dévoile alors être déçue qu'il lui fasse ça mais aussi que c'est un homme bon avec un coeur pur et que quelqu'un l'attend. Malheureusement, il ne la croit pas du tout...

Alice arrivera-t-elle à ce que Weaver puisse se souvenir de son passé ?

On retrouve ensuite Belle et Rumple dans "The Edge of Realms", mais au lieu d'y abandonner la dague, le couple va s'y construire une maison pour y vivre paisiblement. Si Rumple est immortel grâce à la dague, ce n'est pas le cas de Belle... Vient malheureusement le jour où la jeune femme finit par tomber. Si on pensait que Belle pouvait mourir ce n'est pas le cas mais elle fait une révélation à Rumple : lors de sa traduction de la prophétie de "The Edge of Realms", il doit en réalité la laisser mourir et si leur amour est assez fort, il finira par la retrouver. Malheureusement, Belle finit par s'éteindre... À Hyperion Heights, Tilly fait son possible afin que Weaver se rappelle son passé et elle lui présente un objet important et phare de son histoire : Zip. Rumple l'aurait donné à Alice pour qu'elle puisse lui rendre un jour afin de retrouver Belle. Ce qui ne marche malheureusement pas, Weaver ne se rappelle de rien et prend la jeune femme pour une folle. Elle finit alors par prendre son arme et lui tirer dessus mais aussi lâcher la petite tasse... Pour Rumple, on apprend qu'un gardien pourrait récupérer la dague et s'en débarrasser pour lui. Ainsi, il pourrait retrouver Belle. L'épisode se termine sur une bonne note ! Ivy et Henry finissent par retrouver Lucy et la jeune femme laisse alors la petite fille faire Halloween avec sa mère et le jeune homme. Le charme entre Jacinda et Henry opère de plus en plus... Mais il semblerait que le fils de la sauveuse n'a pas terminé la soirée avec Jacinda et Lucy mais bien avec Ivy, qui serait elle sous son charme... Rendez-vous la semaine prochaine sur ABC pour un nouvel épisode ! En attendant, et si 6 nouvelles saisons étaient prévues ?