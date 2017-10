Cette saison 7 de Once Upon A Time qui se fait bien différente des autres, s'installe doucement mais sûrement. Plus les épisodes passent et plus le public découvre des petits indices quant à la malédiction qu'a jeté Lady Trémaine. Tiana a fait d'ailleurs son apparition dans "The Garden of Forking Paths" afin d'aider Cendrillon dans son combat contre sa méchante belle-mère. On a alors pu découvrir que dans le monde réel comme dans la forêt enchantée, elles étaient amies et alliées. Et d'ailleurs, il se pourrait bien que la jeune femme devienne plus importante qu'on ne l'imagine... Si à Hyperion Heights, Rogers ne semble pas intéressé par Sabine, dans le monde magique, il y a une alchimie flagrante entre Hook et Tiana ! Qui sait, seront-ils peut-être le nouveau couple mais aussi le nouveau Captain Swan de cette saison ? Le nouveau Killian aurait peut-être enfin trouvé ce qu'il cherche tant, son Emma Swan à lui ! Si dans l'épisode 2 c'est la sauveuse qui a fait son grand et dernier retour, c'est une autre princesse qui fera un comeback cette semaine... Belle ! Intitulé "Beauty", le couple Rumbelle revient dans l'épisode de ce soir...

C'est Halloween à Hyperion Heights ! Les mauvais tours vont donc être de sortie pour l'occasion et on se demande bien qui va pouvoir en faire à nos héros... Alice ! L'un des nouveaux personnages de cette saison semble en avoir après Rumple et cette dernière continue de le suivre... Et il semblerait selon ses paroles que Rumpelstiltskin lui ait ordonné de le faire. En sachant que Gold est censé être Rumpelstiltskin, tout devient compliqué... De plus, personne n'est supposé se souvenir du monde magique, Alice serait-elle donc l'exception ? Mais pourquoi et comment ? Le couple Rumbelle pourrait bien être la cause de tout ça... On va enfin découvrir ce qui est arrivé au couple avant la malédiction de Lady Trémaine ! Rendez-vous ce soir sur ABC pour l'épisode 4 de Once Upon A Time saison 7 qui pourrait d'ailleurs ne pas être la dernière...