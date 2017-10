On peut dire que l'épisode précédent de Once Upon A Time a surpris de nombreuses personnes... Entre le twist d'un double Hook et le fait que Regina reste auprès de Henry au lieu de retourner dans la Forêt Enchantée, mais surtout le bébé à venir pour le couple Captain Swan, on ne s'attendait pas du tout à ça ! En tout cas, revoir la sauveuse pendant quelques instants a fait du bien, elle nous manquera. Cendrillon n'a pas la vie facile, autant à Hyperion Heights que dans la Forêt Enchantée, merci Victoria alias la Trémaine ! Mais heureusement, une alliée va débarquer afin de lui apporter son aide dans le monde magique ce soir dans "The Garden of Forking Paths"... Tiana, de la Princesse et la Grenouille !

Alors que Cendrillon avait disparu, elle va malheureusement être retrouvée par Lady Trémaine et va devoir faire face à un très gros dilemme... Sacrifier Henry ou alors, tout le monde sera sacrifié à sa place. Un choix bien difficile pour la belle ! On espère bien que Tiana va l'aider à défier sa méchante belle-mère afin d'éviter à faire ce fameux choix. Il n'y a pas que dans le monde magique que Cendrillon va se rebeller puisqu'à Hyperion Hights, Jacinda va faire son possible pour faire face à Victoria. Quant à Lucy, elle va se lancer dans une nouvelle aventure... Selon la petite fille, quelque chose est enterré près du bar de Roni. Mais quoi ? C'est la grande question ! Il faudra attendre ce soir pour le découvrir sur ABC... Et si la saison 7 n'était pas la dernière comme prévu ? 6 nouvelles saisons pourraient être à venir !