Si dans le season premiere, la nouvelle vie de Regina, Hook et Rumple se dévoilait enfin, la maire de Storybrooke n'était pas rassurée de laisser partir Henry à la recherche de sa destinée, c'est aussi le cas de Emma. Alors que le fils de la sauveuse prend quelques cours avec Hook, cette dernière n'est pas rassurée pour le départ de son fils mais heureusement, le pirate a toujours les bons mots et une solution de secours. Il lui donne alors une bouteille pouvant l'aider à appeler à l'aide, bouteille qui sera très utile puisque toujours à la recherche de Cendrillon, ce dernier finit par être rattrapé par la Trémaine... Dans le monde dit réel, on retrouve Hook, alias l'officier Rogers, frappant à la porte de l'appartement d'Henry. L'ex-pirate n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'oeil au livre de contes du jeune homme, et quelque chose lui trotte dans la tête... L'image d'Emma lui rappelle quelque chose, comme si il l'avait connu. Mais malheureusement, sa visite à Henry ne l'aura pas beaucoup aidé. Dans la Forêt Enchantée, Hook et Regina finissent par apparaître pour sauver Henry des griffes de la Trémaine, mais Emma n'est pas là ! Mais où est-elle ? Hook invente une histoire à Henry, ce qui ne plaît pas à Regina...

À Hyperion Heights, Victoria veut absolument faire disparaître Henry qui selon elle, est une menace pour sa famille, cette dernière envoie alors Hook et Rumple, maintenant partenaires, à sa recherche. La nouvelle Regina met alors Hook en garde, être partenaire avec Rumple n'est pas toujours très bon... Dans la Forêt Enchantée, tout ne se passe pas comme prévu ! Hook finit par tomber sur une version ivre et bien différente de ce dernier, sauf que lui n'a toujours pas trouvé sa Emma Swan. C'est ainsi qu'il finit par assommer le pirate et part trouver la Trémaine lui offrant un deal : elle lui donne l'apparence du vrai Hook et en échange, il la débarrasse de Henry, un marché que la lady accepte sans attendre ! Et le nouveau Hook commence sa tâche très rapidement ! Il finit par revenir auprès de Henry et Regina avec une fausse lettre de Cendrillon. Tandis que le faux pirate tente de réconforter le jeune homme, Emma finit par faire une apparition, enfin son retour ! Et elle a une grande nouvelle à annoncer... Henry va être grand-frère ! On peut dire qu'on ne s'attendait pas à celle-là...

Un bébé pour Captain Swan !

Mais après cette annonce, le faux Hook finit par regretter son geste et part à la recherche du vrai. Une fois fait, il lui annonce la venue d'Emma mais surtout que si il a fait tout ça, c'est pour retrouver sa propre fille... Emma ne serait pas la sauveuse si elle n'était pas là pour sauver quelqu'un ! Elle finit par sauver le faux Hook afin qu'il puisse retrouver sa fille et en plus, alors que Henry ne veut pas encore rentrer à Storybrooke, elle lui propose de faire équipe avec son fils afin de faire les bons choix désormais. Pourquoi pas ! Mais ils ne seront pas seuls puisque Henry propose à son tour à Regina de rester avec lui. Son histoire n'est pas encore terminée, elle a besoin de trouver ce que la suite lui prépare ! C'est donc parti pour l'opération prochain chapitre ! Du côté d'Hyperion Heights, Henry culpabilise d'avoir séparé Lucy et Jacinda. Il fait tout son possible pour que cette dernière puisse aller au spectacle de danse de sa fille sans payer et lui trouve alors une place de serveuse sur l’événement. Si maintenant Weaver et Rogers sont partenaires, Rumple souhaite tester son coéquipier en faisant Henry pour un voleur. Malheureusement, Rogers ne le fera pas. Une fois le spectacle terminé, Henry et Jacinda se retrouvent chez Roni's, cette dernière le remercie pour ce qu'il a fait. Peu après, Roni, Henry et Rogers se retrouvent autour d'un verre et on découvre alors qu'ils ont décidé de faire équipe afin de découvrir ce que cache Victoria puisque chacun a le sentiment que quelque chose cloche dans cette ville.... En team à la ville comme à la Forêt Enchantée, on a hâte de découvrir ce que cela va donner ! Rendez-vous la semaine prochaine pour la diffusion de l'épisode 3 de Once Upon A Time saison 7 sur ABC !