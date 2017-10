Depuis la semaine dernière, Once Upon A Time est de retour avec sa saison 7 ! Un tout nouveau départ pour un bon nombre de nos héros, comme Hook, Regina et Rumple dont la nouvelle vie se dévoilait dans le season premiere, mais aussi l'arrivée de tout nouveaux protagonistes. Une nouvelle cendrillon, une nouvelle Trémaine, une nouvelle demi-soeur... Ça bouge dans Once Upon A Time ! Si de nombreux fans appréhendent cette saison totalement différente, on peut dire que les showrunners ont su très bien poser les bases de cette nouvelle intrigue dans le season premiere. Il faut dire que c'est tout de même étrange de ne pas retrouver David, Blanche, Belle, Henry, Zelena et Emma... En parlant de la saveuse, Jennifer Morrison avait promis qu'elle ferait une dernière apparition pour cette ultime saison et elle a tenu sa promesse ! Ce soir, Emma apparaîtra officiellement pour la dernière fois dans "A Pirate's Life"...

Dans le season premiere, Henry partait à la recherche de sa destinée puisque ses proches ont eu leur happy ending ! Si Hook et Emma sont enfin heureux et mariés, avec cette nouvelle malédiction, qu'est-il arrivé au couple afin que Hook se retrouve seul dans une nouvelle ville ? On va le découvrir ce soir dans "A Pirate's Life" ! Il est sûr que le coeur des fans risque d'être brisé à voir Captain Swan séparé... Si l'on en croit le synopsis de ce second épisode, c'est en venant en aide à Henry dans la Forêt Enchantée que Emma apparaîtra une dernière fois, ce dernier étant à la recherche de Cendrillon. Malheureusement, il va se mettre dans de mauvais draps en partant à la recherche de sa belle... Rendez-vous ce soir sur ABC pour le grand retour de la sauveuse dans Once Upon A Time !