Le retour de Once Upon A Time, ce n'est malheureusement pas pour tout de suite ! Comme l'a dévoilé le trailer de l'épisode 11 intitulé "Secret Garden", la série fera son retour que le vendredi 2 mars prochain sur ABC après sa pause hivernale. Il faudra donc prendre son mal en patience encore quelques semaines... En tout cas, le Winter Finale a laissé les fans sur un dilemme assez compliqué. Qui de Henry ou Lucy, Regina et Zelena vous réussir à sauver ? Cela va sans aucun doute être la storyline de cette seconde partie de saison ! Et d'ailleurs, l'un des showrunners de Once Upon A Time, Edward Kitsis, a dévoilé quelques spoilers quant aux prochains épisodes et au problème Henry/Lucy...

Voir Henry mourir serait une catastrophe autant pour les fans que pour l'histoire de cette nouvelle saison. Mais bien sûr, en héros prêt à tout pour ses proches, Henry sera sans aucun doute prêt à se sacrifier pour sauver sa fille mais il est bien entendu hors de question de perdre Henry. "Hé bien, nous savions que si ils ont ce baiser d'amour véritable et brisent la malédiction, Henry va mourir, donc ça va être très difficile parce que ces deux-là ont clairement des sentiments l'un pour l'autre. Ce que nous allons voir c'est Regina qui va devoir faire équipe avec sa petite fille pour l'aider à sauver Henry", a dévoilé Edward Kitsis. De plus, une surprise est prévue pour les fans du show... Un personnage tiré de la Maison Hantée devrait faire son apparition dans "Secret Garden" ! On imagine d'ores et déjà les fans chercher qui cela pourrait bien être. On le sait, cette seconde partie de saison sera en grande partie basée sur le clan des sorcières et nous découvrirons qui elles sont petit à petit et là aussi, il y aura des surprises, ainsi que dans l'histoire du clan. De plus, les fans vont découvrir l'identité du fiancé de Zelena mais dans cette storyline aussi, des surprises sont à venir, notamment avec un twist ! Tout ce que le showrunner a dévoilé, c'est que ce fameux fiancé est quelqu'un du monde réel... En attendant le retour de Once Upon A Time, redécouvrez notre récap du Winter Finale !