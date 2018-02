La fin de la pause hivernale de Once Upon A Time approche à grands pas ! La série reprendra le 2 mars prochain sur ABC et il faut dire qu'on a tout de même hâte. Beaucoup de rebondissements et d'intrigues sont à venir dans cette seconde partie de saison. Le coven des sorcières de Gothel, les histoires d'amour de Tiana et le Prince Naveen, ainsi que Zelena et Chad mais aussi Regina qui va être enfin heureuse en amour mais va devoir faire un choix difficile entre sa petite fille et son fils... Ces ultimes épisodes risquent d'être épiques même si bien entendu on espère une happy ending pour tout le monde. Un premier extrait de "Secret Garden", l'épisode 11 de cette saison, a été dévoilé et on se pose désormais encore plus de questions...

Dans les premières secondes de cet extrait, on pense découvrir des images du coven de Gothel mais non ! C'est Robin, la fille de Zelena, qui s'amuse avec des amis dans l'antre de Regina à pratiquer la magie dans un flashback avant la nouvelle malédiction. Un moment qui est interrompu par un coup de téléphone mais aussi par Zelena qui met fin à cette pratique de la magie. Si, de ce que l'on sait, Robin n'est pas censée être une sorcière, pourquoi essaye-t-elle ce sortilège ? Essaye-t-elle de rendre ses pouvoirs à sa mère ? Aura-t-elle dans le futur un lien avec le coven de Gothel ? A-t-elle un lien avec la malédiction ? Il faut encore attendre quelques jours pour le découvrir... Mauvaise nouvelle pour Once Upon A Time, la série s'arrête officiellement !